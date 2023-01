Luciana Littizzetto fidanzata dopo Davide Grazi?/ “Mi piacerebbe innamorarmi ma non scrivete che sono single”

Luciana Littizzetto è fidanzata? “Sì, cerco marito. Mi piacerebbe innamorarmi ma..”

Luciana Littizzetto è tra gli ospiti della prima puntata di Boomerissima di Alessia Marcuzzi su Rai2. La simpaticissima comica e attrice, volto noto del programma Che tempo che fa di Rai3, si è raccontata a cuore aperto dalle pagine del settimanale Oggi parlando della sua vita privata di donna e mamma single. “Al momento sono confusa. Penso che potrei trovare delle sintonie con un`altra persona. Dopo i 50 anni cominci a mettere in conto che potrebbe succederti di non innamorarti più. E quindi impari a pensarti da sola” – ha detto la Littizzetto che proprio nello studio di Fabio Fazio ha lanciato un appello – “sì, cerco marito. Mi piacerebbe innamorarmi ma non scrivete che sono single”.

In passato l’attrice è stata legata da Davide Graziano, ma la loro relazione è finita dopo tanti anni d’amore. Il motivo? Non è mai stato rivelato, anzi la Littizzetto ha sempre chiesto riservatezza e direzione. “È una questione delicata e non ha a che fare con i sentimenti miei e di Davide. Per questo non posso parlarne e chiedo rispetto: non voglio che mi prendano d`assalto con mille domande. Ripeto: chiedo rispetto” – ha detto la Lucianina che parlando di figli ha confessato – “per me potevo anche stare senza figli. Non ho mai avuto- quel desiderio incontenibile di ventre gonfio, di vita in crescita dentro le viscere e di allattamento da Madonna col bambino”.

Luciana Littizzetto è mamma di due figli Vanessa e Jordan, due ragazzini presi in affido che ha cresciuto da sola come “mamma singole”. “Ottenere un affido non è difficile” – ha raccontato l’ironica conduttrice dalle pagine del Corriere della Sera precisando – “più complicate sono le adozioni, e questa è una questione discutibile. Però l’affido prevede la possibilità che i bambini tornino nella famiglia naturale: hai buone probabilità che facciano un pezzo di strada con te e poi vadano via. Questo mette un po’ di inquietudine, perché l’orizzonte non è chiaro”.

Naturalmente la Litti ha tenuto a precisare: “nessun affido è uguale a un altro, non sai mai quello che può succedere. Anche che, come è capitato a me, poi la famiglia naturale non ci sia più”.











