Luciana Littizzetto riabbraccia la figlia Svetlana/ “Non mi sono arresa e ora è qui”

Luciana Littizzetto riabbraccia Svetlana, sua “figlia adottiva” da Minsk: si conoscevano grazie al progetto Chernobyl…

“Svetlana è finalmente qui”, così Luciano Littizzetto dà, sul proprio profilo Instagram la gioiosa notizia: sua figlia “adottiva” da Minsk, Svetlana, è tornata in Italia! Anche se di figli ne ha già due, Jordan (26 anni) e Vanessa (23 anni), presi in affido con l’ex compagno Davide Graziano, nel cuore di Lucianina c’è ancora molto posto, di certo anche per l’altra sua “figlia adottiva” Svetlana, una ragazza di origine Bielorussa con cui, da anni, condivide grazie a un progetto speciale, l’estate. Gli ultimi anni però hanno messo a dura prova il rapporto tra le due, prima la pandemia, poi la guerra, non ha permesso a Svetlana e la Littizzetto d’incontrarsi e inoltre, quest’ultima era molto in pensiero per le sorti della giovane.

Ma chi è Svetlana? La giovane 24 enne Bielorussa vive a Minsk, dove insegna tedesco. La sua vita si incrocia con quella della Littizzetto sin da quando era piccola: “Era arrivata piccolina con il progetto Chernobyl -il progetto sanitario che prevede l’accoglienza di minori tra i 7 e i 13 anni che provengono dalle regioni colpite dal disastro nucleare, in famiglie adottive- tornava ogni estate, poi ha studiato là e, tra Covid e guerra non la vedo da un po”, aveva raccontato la Littizzetto al settimanale Oggi.

Luciana Littizzetto riabbraccia Svetlana: “Credevo fosse impossibile…”

È così che con molta tristezza e, improvvisamene, prima a causa della pandemia, poi della guerra, il rapporto tra Luciana Littizzetto e Svetlana si interrompe e le due non riescono più a vedersi. Svetlana è infatti insegnante di tedesco a Minsk e ama così tanto il suo lavoro da non lasciare il suo paese neppure nelle ore più buie, lasciando così la Littizzetto in un grande stato di ansia: “Le avevo detto di venire qui prima dell’inferno. Lei era preoccupata perché i soldi non arrivavano più e la situazione era in divenire”, aveva raccontato al settimanale Oggi.

Tutto oggi sembra però finalmente essersi risolto per il meglio, le due si sono finalmente riabbracciate! Ad annunciarlo è stata proprio Lucianina con un lungo post Instagram dove ha scritto: “Alla fine… Svetlana è quiiiiiiii!!! Ogni tanto in questi mesi pensavo che non ci sarei riuscita a riportarla in Italia. Non capivo se fosse solo difficile o proprio impossibile. Ma non mi sono arresa. Non ci siamo mai arrese. Ed eccoci qua. Felici“, una vera storia a lieto fine.

Ecco il post:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)













