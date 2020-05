Luciana Littizzetto/ “Il lavoro di squadra fa la differenza” (Che tempo che fa)

Pubblicità

Luciana Littizzetto torna in collegamento nella nuova puntata di “Che tempo che fa“, il talk show di successo condotto da Fabio Fazio e trasmesso domenica 3 maggio 2020 in prima serata su Rai2. L’attrice e comica, come ogni settimana, è pronta a regalare al pubblico di Rai2 un monologo ironico e pungente dedicato alla attualità. Dopo essersi occupata a lungo di Coronavirus e dei virologi, la scorsa settimana la Littizzetto in collegamento dalla sua casa di Torino ha parlato e ironizzato sul passaggio di un asteroide lanciando un vero e proprio appello agli alpini. “Ci manca anche l’asteroide che arriverà il 29 Aprile” – ha esordiato la Lucianina nel suo intervento – gli scienziati dicono che verremo sfiorati dall’asteroide significa che passerà milioni di chilometri di distanza dalla terra, esiste una possibilità su un milione che toccherà la Terra”. Dallo studio di Milano, Fabio Fazio commenta divertito che le possibilità sono davvero infinitesimali, ma la Littizzetto irrompe dicendo “Però era anche difficile che il mondo intero si ammalasse contemporaneamente ed invece ci siamo riusciti”. Poi domanda a Fazio: “di Godzilla si hanno notizie? – sottolineando – “vorrei specificare all’universo che quando diciamo ‘che meritiamo l’estinzione’ lo diciamo per ridere”. Un monologo come sempre irriverente che tanto ha fatto divertire il pubblico di Rai2 e non solo, visto che sui social la comica è amatissima!

Pubblicità

Luciana Littizzetto: “Vorrei ringraziare tutti: dai medici agli infermieri”

Non solo, Luciana Littizzetto nella puntata precedente di Che tempo che fa ha concluso il suo monologo lanciando un vero e proprio appello agli alieni “un appello agli UFO, scendete adesso, abbiamo fatto trenta facciamo trentuno, invece di fare i cerchi nel grano che non si capisce cosa vogliono dire, venite giù, non c’è traffico, nessuno vi rompe i maroni, ammesso che li abbiate, e la terra non è mai stata così bella. Noi siamo pronti a tutto, figurati se ci facciamo spaventare da due omini verdi”. Attrice, comica e scrittrice, la Littizzetto è da sempre impegnata in prima fila sui temi di solidarietà. Durante questo periodo così difficile per milioni di persone per via dell’emergenza Coronavirus, la Littizzetto ha deciso di partecipare attivamente alla raccolta fondi di diverse campagne benefiche facendo sentire forte e chiara la sua voce anche per il progetto “Humanitas Voice”. “Vorrei ringraziare tutti: dai medici agli infermieri agli operatori delle pulizie di Humanitas Gradenigo perché è il lavoro di squadra che fa la differenza, perché in questi momenti capisci che la scelta di fare un mestiere come il vostro parte da lontano e ha radici profonde. Vuol dire non risparmiarsi mai, anche se il pericolo è vicinissimo. Vuol dire dare una nuova declinazione al verbo “dare”. Grazie”. Questo è il messaggio pronunciato dalla Littizzetto per il progetto “Humanitas Voice” pensato per raccogliere le testimonianze di tutte quelle persone impegnate in prima linea nella lotta contro il Coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA