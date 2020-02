Luciana Littizzetto/ In carrozzina ma in netto recupero (Che tempo che fa)

Luciana Littizzetto è reduce da un San Valentino più che particolare. Dopo aver lasciato il compagno e musicista Davide Graziano, la comica si dichiara single ma questo non le impedisce di pensare all’amore. Baci Perugina le ha affidato infatti l’incarico di scrivere alcuni biglietti per una serie limitata dei famosi cioccolatini, in coppia con Stash dei The Kolors. Non solo romanticismo quindi, ma anche quel pizzico di ironia che più contraddistingue Lucianina. Gli innamorati hanno potuto acquistare così l’edizione speciale che comprende 20 cartigli che la coppia di artisti ha scritto per il noto brand e altri 10 scritti invece dalla comica. Il risultato? Una bella composizione di amore & sarcasmo: “Quanto mi piaci, ti riempio di Baci, così almeno taci. Quando ti guardo i miei ormoni organizzano un rave. Dio li fa e i migliori li presenta alla tua amica”. Oggi, domenica 16 febbraio 2020, Luciana Littizzetto sarà presente a Che tempo che fa per un nuovo appuntamento nel prime-time di Rai 2. Intanto sappiamo già come trascorrerà parte della sua giornata: lo annuncia ancora una volta sui social con uno dei video divertenti che ama tanto condividere sui fan, con cui ricorda anche l’appuntamento con la fisioterapia del fine settimana.

LUCIANA LITTIZZETTO UNA RIPRESA CHE VA A GONFIE VELE

Non solo ospitate dall’amico Fabio Fazio per Luciana Littizzetto, che in questi giorni vediamo di frequente sul piccolo schermo grazie ad uno spot di un noto brand. La comica smette i panni di artista ironica per qualche istante e presta il proprio volto per una campagna pubblicitaria, dedicata a tutti gli amanti della pulizia. Il gesso intanto è già sparito, come annunciato qualche giorno fa dalla Littizzetto, via anche la carrozzina che l’ha vista comparire comunque in tv. La convalescenza continua, ma la ripresa è più che evidente. Per la gioia dei fan, che si sono divertiti parecchio durante la scorsa puntata di Che tempo che fa, quando Lucianina ha letto una delle sue famose letterine. Al suo fianco un sempreverde Beppe Vessicchio, destinatario della missiva romantica. “Mi sono messa in desabille per Peppone”, dice mostrando il suo vestito fatto di veli trasparenti tutti rosa. “Volevo chiederti se potevamo tenerlo perchè io sono già innamorata”, aggiunge parlando del Maestro, per poi soffermarsi su uno dei momenti più topic di Sanremo 2020: la reunion di Al Bano e Romina Power. Quest’ultima criticata perchè la sua voce si sentiva poco, ma Lucianina ha fatto notare che non si tratta di una novità: “Come mettere un micino che fa miao miao con un pitbull che ringhia”. La comica ha rivelato anche un retroscena del ritorno sul palco dei Ricchi e Poveri: “Sono rimasta folgorata, un flash pazzesco. Come quando prendi una Mentos e l’Amaro del Capo, un cocktail… Quindi si sono riuniti, però purtroppo Sanremo è durato fino alle 3 di notte e quindi si sono di nuovo sciolti”. Clicca qui per guardare il video di Luciana Littizzetto e Beppe Vessicchio

