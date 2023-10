Luciana Littizzetto punge Flavia Vento/ “Sei sicura che ti è apparsa la Madonna e non un altro alieno?”

Luciana Littizzetto ironizza sulla presunta apparizione della Madonna a Flavia Vento

Pochi giorni fa Flavia Vento è tornata a far discutere per un messaggio pubblicato su X (l’ex Twitter). La showgirl ha rivelato che le sarebbe apparsa la Madonna, predicendole il ritorno di Gesù e la necessità da parte dell’umanità di preghiera. Flavia Vento d’altronde non è nuova a uscire social di questo genere, avendo parlato qualche tempo fa anche di avvistamenti Ufo.

Tra i tanti a commentare l’ultima apparizione arrivata a Flavia Vento c’è anche Luciana Littizzetto. La conduttrice e attrice, da quest’anno anche volto di Tu sì que vales, si è espressa sulla questione nel corso della nuova puntata de La Bomba, su Radio Deejay. “Flavia per noi è un portafortuna, una sicurezza. Il tempo passa, la vita cambia, ma lei non ci delude mai. – ha esordito ironica Luciana – Ma perché lei non ha una vita normale: ha una vita piena di visioni, di follie.“

Luciana Littizzetto: “Flavia, sicura che era la Madonna e non un altro alieno?”

La chiacchierata sulla questione però prosegue e Luciana Littizzetto, insieme al collega Vic, punge con sarcasmo Flavia Vento, dichiarando: “La prima cosa che ti viene da chiedere è: ‘Sei sicura che era la Madonna e non un altro alieno?'” E ancora: “Mi viene da dire che è la prima incursione della Madonna in abito sportivo.” Sul finale i toni si smorzano: “Ovviamente ci teniamo a sottolineare che stiamo scherzando, – chiariscono i due conduttori – però l’idea che la Madonna appaia proprio in un torneo di golf è quantomeno curioso. Adesso vediamo se Flavia Vento la vedrà agli Internazionali di tennis vestita di bianco con 12 palline sulla testa. L’importante è che non appaia sulla pista di Monza perché quello sarebbe più pericoloso.”

