FLAVIA VENTO E L’APPARIZIONE DELLA MADONNA/ “È messaggio di amore, mio percorso di fede molto profondo”

Flavia Vento, ospite a Domenica In, ha parlato dell’apparizione della Madonna che ha raccontato su Twitter di avere vissuto la settimana scorsa. “Io ogni mattina vado a camminare in un parco da golf, in cui c’è una sorgente. Ho sempre sentito che in quel luogo c’è qualcosa che mi ricollega con la natura. Il 3 ottobre alle 7.30, proprio dove c’è la cascata, ho sentito un profumo di rose molto intenso. Ad un certo punto, nell’acqua, ho visto una luce fortissima. Ho chiuso gli occhi e ho visto una signora con un vestito color cielo, con dodici stelle che brillavano sopra il capo. Mi ha detto: ‘L’umanità ha bisogno di pregare, presto mio figlio tornerà’, in italiano. È un messaggio che ha voluto dare a me”.

Flavia Vento: "Mi è apparsa la Madonna sul campo da golf"/ "Ha detto che a breve Gesù tornerà"

In molti sono rimasti scettici di fronte al suo racconto, ma lei non ha dubbi. “Sono cose che sono successe anche a Lourdes e a Medjugorje. Io anni fa ho avuto esperienze simili di cui non ho mai parlato e se dovesse ricapitare non ne riparlerò. Soltanto questa volta invece ho deciso di raccontarlo, è un messaggio di preghiera e umanità di cui abbiamo bisogno in questo momento ricco di tragedie. C’è chi ci crede, chi no. Il mondo è vario. Io ero atea, sono diventata credente 15 anni fa. È stato un percorso molto profondo. Ora vado in Chiesa ogni domenica e sono casta da 10 anni. È una mia scelta”, ha concluso. (agg. di Chiara Ferrara)

Flavia Vento, chi è vita privata/ "Mammucari mi ha lanciato come scema. Tom Cruise? Manipolazione mentale"

Flavia Vento ospite a Domenica In per raccontare l’incontro con la Madonna?

Le ultime rivelazioni fatte da Flavia Vento l’hanno portata dritta al salotto di Mara Venier. La showgirl, nota per le sue dichiarazioni choc, è infatti tra gli ospiti della puntata di Domenica In dell’8 ottobre 2023. Balzata al centro delle discussioni del web alcuni giorni fa, Flavia continua a far rumore per la presunta apparizione della Madonna. In un tweet, Vento ha infatti rivelato che la Madonna le è apparsa “davanti la sorgente al golf parco di Roma era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo”, il tutto per annunciarle che Gesù sta per tornare e che c’è bisogno di preghiera.

Flavia Vento rimpiange Barbara d'Urso a Pomeriggio 5/ "Myrta Merlino? Siamo stufi della cronaca, basta!"

Una dichiarazione sulla quale sarà certamente interrogata anche da Mara Venier nel corso dell’intervista che la vedrà protagonista e durante la quale verranno discusse anche altre affermazioni particolari, a tratti sconvolgenti, della showgirl.

Flavia Vento, dalla visione degli alieni all’amore per Tom Cuise: gli ultimi ‘casi’

Di Flavia Vento negli ultimi tempi si è parlato per molte situazioni bizzarre. Ricordiamo infatti l’avvistamento degli alieni, anche in quel caso comunicato con un post social che recitava: “Stamattina ho visto un ufo, erano le 6:30 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnali. Ecco il primo segnale degli ufo, questo è un cerchio creato dal nulla perché ieri non c’era. I cerchi sono magici. Io gli ufo gli ho visti davvero! E ora, non è che mi rapiranno?”

Come dimenticare poi il caso Tom Cruise: per mesi la showgirl si è detta convinta di chattare con l’attore hollywoodiano, dicendosene anche innamorata. Peccato che dall’altra parte dello schermo non c’era davvero lui. Ad oggi, comunque, Flavia Vento è single e cerca ancora l’amore, magari che somigli proprio a Cruise.











