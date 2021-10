Luciana Piza Toledo, madre di Gaia Gozzi/ “Siamo fieri della tua forza e fragilità”

Chi è Luciana Piza Toledo

Luciana Piza Toledo è la mamma di Gaia Gozzi, la cantante vincitrice della diciannovesima edizione di Amici. Un rapporto davvero magico quello tra mamma e figlia accomunate da una grandissima passione: quella per la musica. Luciana Piza Toledo, infatti, è una famosissima ballerina di danza classica e moderna di origini brasiliane. Nata negli anni ’70, Luciana in passato si è fatta apprezzare e conoscere come ballerina e da sempre è una grandissima sostenitrice del talento della figlia Gaia. Proprio durante la partecipazione della figlia ad Amici, la ex ballerina non si è mai tirata indietro nell’incoraggiarla con messaggi di grande affetto e amore. Durante il percorso all’interno della scuola di Amici, la mamma di Gaia è intervenuta in un momento molto delicato per Gaia che è riuscita a vincere la paura del giudizio degli altri.

“Siamo fieri perché tu ti sei aperta piano piano e a farti vedere non solo per la tua forza ma anche per le tue fragilità. Tu devi essere quella che sei in totale libertà….Devi essere sempre conscia del tuo valore con umiltà e gratitudine soprattutto in questo momento è importante. Ti amiamo da morire!” – ha detto la mamma.

Luciana Piza Toledo, la mamma di Gaia Gozzi: “siamo tanto fieri di te”

Luciana Piza Toledo è la mamma di Gaia Gozzi, la cantautrice italo-portoghese, nata dall'amore con Cristian Gozzi, produttore di biciclette. Oggi i due si sono separati e vivono due vite separate, ma sono in ottimi rapporti proprio per il bene della figlia.

