C’è anche Luciana Rossi tra le protagoniste della nuova puntata de Le Ragazze, in onda questa sera su Raitre. La sua è una storia di passioni, drammi e grande resilienza. Nata nel 1938 da una famiglia contadina, Luciana si abitua velocemente al lavoro sui campi e a prestare servizio all’osteria del padre, vicino casa. E’ una vita dura, molto movimentata e stancante, una vita che Luciana Rossi vuole cambiare perché sogna per lei un futuro diverso. Alla giovane Luciana non piace la campagna, vuole andare in città e ben presto compie una scelta audace, abbandonando il suo porto sicuro per trasferirsi a Roma.

Ed è proprio nella città eterna che impara un nuovo mestiere, oltre ad incontrare Luciano, che diverrà il suo grande amore. Con Luciano le cose vanno subito per il meglio e presto diventeranno marito e moglie. Dopo le nozze con il compagno, Luciana comincia a lavorare nella pasticceria famigliare della sua dolce metà, dimostrando ancora una volta di essere molto duttile e brava ad apprendere velocemente il lavoro.

La morte del figlio Gianluca nell’incidente e quella del marito Luciano segnano per sempre la vita di Luciana Rossi

Le difficoltà di adattamento non mancano, ma Luciana non si arrende e tira dritta per la sua strada. Con la nascita dei figli, tuttavia, decide di rallentare, la famiglia così chiude il negozio di dolciumi e si concentra sui piatti della tradizione capitolina.

Dunque, il locale di cambia completamente forma. Nel frattempo la vita di Luciana Rossi viene segnata da due eventi drammatici: la morte di Gianluca, il primogenito, ucciso da un incidente in moto e poi la scomparsa di Luciano. Ancora una volta, la donna si risolleverà, concentrandosi unicamente sul lavoro e appigliandosi ad Andrea e Cristiana, gli altri due figli avuti da Luciano.

