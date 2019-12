Luciana Violini, nonna di Fedez/ Su Instagram ma non troppo, fan in crisi “Dove sei?”

Luciana Violini ha ereditato la popolarità di Fedez, come dimostra il suo profilo social. La nonna del rapper milanese è sbarcata infatti su Instagram alcuni mesi fa, quando Fedez ha avuto la brillante idea di creare un profilo anche alla super nonna 80enne. Un volto noto quello di Luciana ai fan dell’artista, che ora la seguono sui social per mantenersi informati su tutto ciò che riguarda la famiglia milanese. “Nonna imprenditrice digitale”, si legge al di sotto del suo nome e a quanto pare è proprio lei a gestire il proprio account, pubblicando dei video sulle sue giornate, divisa fra qualche partita al flipper, la visita del pronipote e poco altro. Purtroppo a differenza di Fedez e Chiara Ferragni non è così attiva, tanto che per ora compaiono solo meno di una decina di post. “Nonna dove sei? Ci manchi”, chiedono a gran voce gli ammiratori, augurandosi che presto ritorni online con altri contenuti.

LUCIANA VIOLINI, NONNA DI FEDEZ: “UNA FRA LE DONNE PIU’ IMPORTANTI DELLA MIA VITA”

Nonna Luciana Violini è entrata nel cuore dei fan di Fedez fin dal primo documentario che il rapper milanese ha deciso di girare sulla sua vita privata. La prima volta che l’abbiamo vista al fianco del nipote risale a diversi anni fa, ben prima che Fedez conoscesse la moglie Chiara Ferragni e quando aveva ancora in attivo la sua relazione con Giulia Valentina. Da quel momento in poi tutti i fan della coppia si sono dati da fare per tenersi aggiornati anche sulla vita della nonnina, soprattutto in seguito al suo ricovero avvenuto lo scorso febbraio. Un brutto momento per Fedez, che è corso in ospedale per fare visita a nonna Luciana, nel frattempo di nuovo sorridente e pronta ad esibire la sua nota forza. Oggi, giovedì 5 dicembre 2019, Fedez sarà ospite de La Confessione sul canale Nove per raccontarsi: parlerà anche della super nonna? “Una tra le donne più importanti della mia vita”, ha detto di lei il rapper tempo fa. Il loro legame è così forte che non stupisce che Federico Lucia abbia scelto di presentare Chiara a nonna Luciana fin dai primi mesi della loro love story, ancora prima che entrambi pensassero al matrimonio.

