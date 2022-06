Luciano Canfora vs Veronica Gentili: “Non può darmi ordini!”/ Lei “La vedo prevenuto”

Alta tensione a “Controcorrente”, trasmissione di Rete 4 condotta da Veronica Gentili e andata in onda nella serata di mercoledì 8 giugno 2022, tra la presentatrice e Luciano Canfora, con, in mezzo, Pierferdinando Casini. Ma procediamo con ordine: proprio Casini ha esordito dicendo, a proposito della guerra in corso in Ucraina e avviata dalla Russia lo scorso 24 febbraio, che “il Papa mi sembra quello che ha espresso a più riprese solidarietà all’Ucraina, forse Canfora non era collegato con la tv”.

Massimo, fidanzato Veronica Gentili/ Lei: "litighiamo per il monopolio della tv!"

Il professore ha replicato completando la frase avviata da Casini: “Ha espresso solidarietà e ha portato una figura ucraina e una russa nella processione di Pasqua. Cerchiamo di ragionare…”. Casini ha però chiarito di ritenersi categoricamente “contrario a ogni ipotesi di ritenere i russi nostri nemici. Abbiamo legami culturali fortissimi con la Russia, le scelte di Putin sono dissennate”. A quel punto, Canfora, sotto gli occhi di Gentili, si è limitato ad asserire: “Va bene”.

Massimo, fidanzato di Veronica Gentili/ Lei: "ogni tanto un litigio ci scappa, ma..."

SCONTRO TRA LUCIANO CANFORA E VERONICA GENTILI: “LEI NON MI PUÒ DARE ORDINI”

Proprio un commento pungente di Veronica Gentili ha fatto infuriare Luciano Canfora: “Ha capitolato su questo”. Infatti, non appena ha udito queste parole, Canfora ha affermato: “Non capitolo affatto, lei interpreta in modo ridicolo il mio pensiero!”. A quel punto, parzialmente spiazzata da questa replica piccata di Canfora, ha esclamato: “Pensavo non avesse voglia di rispondere, allora articoli il suo pensiero, prego”.

Canfora ha ancora attaccato Gentili: “Se lei vuole giocare con le parole, io la saluto cordialmente e le auguro buon lavoro”. “Ma professor Canfora, lei non si può offendere perché non ho capito, articoli meglio il suo pensiero”. Spazientito, Canfora ha tuonato: “Lei non mi può dare ordini, assolutamente! Va bene?”. A quel punto, si è tolto l’auricolare e ha abbandonato il collegamento audiovisivo con Rete 4, mentre Veronica Gentili chiosava con una frase al suo indirizzo: “La vedo lievemente prevenuto”.

Buoni o cattivi, Diletta Leotta: "Revenge porn terribile"/ "Puntano a demoralizzarmi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA