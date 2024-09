Perché Veronica Gentili è assente a Le Iene?

Veronica Gentili assente a Le Iene: non è passato inosservato l’ingresso in solitaria di Max Angioni in studio per la prima puntata della nuova edizione del programma, ma tutti pensavano che la collega sarebbe entrata in un secondo momento, ma le cose sono andate diversamente.

Veronica Gentili, chi è?/ Da "Controcorrente" a "Le Iene": "trasmissioni che danno voce a tutti"

È stato lo stesso Angioni ad annunciare l’assenza della collega e a spiegare il motivo, pur senza rivelare cos’è successo esattamente. Entrato in studio con un mazzo di rose, che era legato all’esibizione di Achille Lauro e non all’arrivo atteso della collega, Max Angioni ha fatto l’annuncio inaspettato.

Massimo Galimberti, chi è fidanzato Veronica Gentili?/ La giornalista: "sono 10 anni che sto con lui!"

Cos’è successo a Veronica Gentili che non conduce le Iene: la spiegazione di Max Angioni

“Mi vedete qui da solo, perché Veronica Gentili oggi è assente, ha avuto un problema familiare molto serio“, ha rivelato Max Angioni in apertura di puntata del programma. “Nel pomeriggio purtroppo è dovuta tornare di corsa a Roma, ma noi in attesa di vederla qui stasera, se mai dovesse farcela, altrimenti l’aspettiamo domenica prossima, le mandiamo un grandissimo abbraccio“, ha aggiunto il giovane conduttore della trasmissione di Italia 1. Solo poche ore fa aveva pubblicato una storia del suo arrivo a Milano, ma appunto un problema familiare l’ha costretta a fare marcia indietro e a tornare a Roma. L’augurio è che non si tratti di nulla di grave e che il problema possa essere risolto.