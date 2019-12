Luciano Cannito/ La grande storia d’amore con Rossella Brescia (Vieni da me)

Oggi, venerdì 20 dicembre 2019, Luciano Cannito sarà ospite di Vieni da me: il coreografo e regista di Isola Liri si racconterà a 360° ai microfoni di Caterina Balivo tra carriera e vita privata. Il 57enne è tra i più grandi esponenti della danza in Italia e i suoi lavori sono stati rappresentati nei più importanti teatri del mondo: dal Metropolitan di New York al Teatro alla Scala di Milano, passando per il Grand Theatre de Bordeaux e il Tulsa Ballet. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi, citiamo tra gli altri: direttore Artistico del Balletto di Napoli, del Balletto di Roma, dal 1998 al 2002 del Teatro San Carlo di Napoli, dal 2005 al 2013 del Teatro Massimo di Palermo. Presidente dell’Associazione Nazionale dei Coreografi Italiani, Cannito vanta anche esperienze degne di nota in tv: dal 2010 al 2013 è stato professore di Danza Classica e Neoclassica al talent show Amici di Maria De Filippi. Il legame con la trasmissione è poi continuato con il passare degli anni: ancora oggi riveste sporadicamente il ruolo di giudice esterno per le sfide.

LUCIANO CANNITO OGGI OSPITE A VIENI DA ME

Il mondo della danza converge anche nella sua vita sentimentale: da diversi anni Luciano Cannito è fidanzato con Rossella Brescia, grande ex ballerina. Il 57enne ciociaro è stato recentemente protagonista di un siparietto emozionante proprio in quel di Vieni da me: ospite di Caterina Balivo la fidanzata, alla quale ha inviato un messaggio ricco d’amore. La conduttrice radiofonica si è emozionata molto ed ha sottolineato a proposito del rapporto con Cannito sul lavoro: «Abbiamo rispetto per questo mestiere, in sala prova c’è grande discrezione, stiamo lavorando. Nella danza bisogna essere rigorosi e disciplinati». Non ci resta che attendere la nuova puntata di Vieni da me per saperne qualcosa in più sulla love story tra i due artisti…

© RIPRODUZIONE RISERVATA