Luciano De Crescenzo e il rapporto con la figlia Paola/ “Era affettuoso”. “Dopo la separazione…”

Luciano De Crescenzo, la figlia ricorda il legame con il compianto scrittore

A quattro anni dalla scomparsa di Luciano De Crescenzo, la figlia Paola e il nipote Michelangelo hanno avuto una brillante idea. Da qualche ora è online il sito ufficiale che raccoglie gli scritti di De Crescenzo, ma anche materiali fotografici, video e testi inediti, lanciato proprio dai due familiari. Nel corso di una intervista concessa al quotidiano Il Giorno, Paola e Michelangelo hanno riavvolto il nastro, raccontando la vita dietro le quinte dello scrittore che molti hanno definito pop e che è stato capace di attirare l’interesse di migliaia di persone

Serena Autieri e Michelle Hunziker, amicizia in crisi/ Il retroscena: "Una delle due..."

Ma che tipo di persona era Luciano De Crescenzo? La figlia e il nipote del compianto scrittore si sono così espressi rievocandone il ricordo oltre lo straordinario lavoro svolto negli anni: “Luciano era un papà affettuoso, avvolgente. I miei si sono separati presto, ma sono sempre riuscita a passare tanto tempo con lui. Quando ero piccola, costruiva dei plastici di trenini elettrici che erano al di là di ogni immaginazione: passaggi a livelli, montagne, casette, omini. E sotto il tavolo, un groviglio di fili folle. Ricordo le giornate con i suoi amici più cari: Renzo Arbore, con cui condusse in tv Tagli ritagli e frattaglie e con cui realizzò al cinema Il pap’occhio e FF.SS., poi Marisa Laurito, Isabella Rossellini – si sono sempre amati moltissimo – e le vacanze al mare con Mariangela Melato. Le chiacchiere infinite con Carlo, cioè Bud Spencer, che una volta mi propose di tornare a Roma – eravamo a Napoli – con il suo aereo, guidato da lui!”.

Chiara Ferragni sta male dopo il caso Balocco/ Mariella Milani: "Non esce di casa da giorni"

L’iniziativa in memoria di Luciano De Crescenzo spiegata nel dettaglio

Luciano De Crescenzo rivivrà grazie alla speciale iniziativa portata a compimento dalla figlia Paola e il nipote Michelangelo, che hanno deciso di unire le forze per creare un sito ricordo con i capolavori del compianto giornalista e scrittore. Intervistati da Il Giorno, i due membri della famiglia De Crescenzo si sono espressi, entrando nel dettaglio della decisione presa, quella di dare origine a un sito che possa essere fonte di ispirazione per i più giovani:

Le parole di Paola e Michelangelo su Luciano De Crescenzo: “L’idea è quella di trasmettere l’esperienza di mio nonno ai ragazzi della mia età. Lui è sempre stato “giovane“, e per questo istituiremo un premio letterario in suo nome dedicato ai giovani scrittori. Il sito poi diventerà una base per comprare i suoi libri; e faremo anche eventi culturali, visite guidate alla sua casa di Roma. Che stiamo trasformando in un casa museo”. Un sito – e una pagina Facebook – come luogo di raccolta di una community. È un work in progress: altri materiali si stanno aggiungendo. In programma ci sono anche un premio letterario in suo nome, e la creazione di un museo, lì dove fu la casa di De Crescenzo.”

Rosa Perrotta attacca Belen Rodriguez e Ilary Blasi/ "Non avrei mai fatto quelle interviste"













© RIPRODUZIONE RISERVATA