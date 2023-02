Luciano Tavassi, chi è il padre di Edoardo Tavassi/ Dopo un problema di salute…

Luciano Tavassi, chi è il padre di Edoardo Tavassi

Luciano Tavassi è il padre di Edoardo Tavassi che sta sostenendo il figlio, durante la sua avventura nella casa del Grande Fratello vip 2022 da lontano. Giovanissimo, ha sposato Emanuela Fuin con cui ha avuto due figli, Edoardo e Guendalina Tavassi. Dopo la separazione, Guendalina è cresciuta con il padre mentre Edoardo con la madre. Proprio come l’ex moglie Emanuela, anche Luciano Tavassi si è poi rifatto una vita e ha avuto altri figli. Di Luciano Tavassi non si sa molto avendo sempre preferito restare dietro le quinte rispetto alla vita dei figli Guendalina ed Edoardo.

Con quest’ultimo, tuttavia, il rapporto è stato abbastanza travagliato. Non avendo vissuto insieme la quotidianità, hanno dovuto costruire un rapporto con il tempo. Rapporto che, ad oggi, è stato ampiamente ritrovato come ha più volte sottolineato lo stesso Edoardo.

Luciano Tavassi e le parole d’amore per il figlio Edoardo

Pur non presentandosi direttamente nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per fargli una sorpresa, Luciano Tavassi ha voluto comunque fare sentire la propria presenza al figlio Edoardo attraverso una lettera con cui gli ha espresso tutto il suo amore, ma anche il suo orgoglio per quello che sta dimostrando nella casa del Grande Fratello Vip. Una lettera che ha commosso Edoardo che non ha nascosto la felicità di scoprire che il padre sta bene. Come ha svelato lo stesso Tavassi, infatti, il padre stava affrontando una serie di cure.

“Papà non stava bene, aveva un problema, doveva affrontare un periodo di cure e io mi sono pure sentito in colpa a venire qui al GF Vip, però papà mi ha detto: ‘Ti capita una volta sola nella vita, vai e insegui il sogno’. Sono contentissimo che lui ora sia orgoglioso di me, lo penso sempre. Sono felice che stia bene, che mi veda”, le parole di Edoardo per papà Luciano.

