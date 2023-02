GF Vip: Edoardo Tavassi sbotta contro Antonella/ “Non voglio un rapporto con te”

Edoardo Tavassi, rapporto chiuso con Antonella Fiordelisi

Mattinata turbolenta al GF Vip, con protagonisti ancora una volta Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi. In un video pubblicato dalla pagina ufficiale Grande Fratello Vip, il vippone usa la sua solita sagacia e ironia per ribadire ad Antonella la sua volontà di non voler avere alcun rapporto con lei. Alla base della sfuriata, ci sarebbe la volontà di evitare ulteriori discussioni tra i due portando dunque ad azzerare il rapporto già prima pressoché inesistente.

“Da adesso in poi io non parlerò di te e non avremo nessun tipo di interazione: niente schiacchi, niente sketch. Hai presente Ghost? Passa attraverso”. Queste le parole di Edoardo Tavassi che, con fare irriverente, intima ad Antonella Fiordelisi di ignorarlo letteralmente. La giovane recepisce il messaggio e replica alla sua maniera: “Non mi sembra che io stia parlando con te, se per voi sono così importante e mi temete al punto di dovermi evitare va bene”. Presenti durante la discussione anche Oriana Marzoli e Nicole Murgia, particolarmente divertite dal discorso di Edoardo Tavassi.

Edoardo Tavassi si arma di ironia e dice quello che pensa ad Antonella Fiordelisi

Dopo la replica di Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi chiarisce ulteriormente il suo pensiero tra il serio ed il faceto: “E’ il contrario di quello che hai detto: hai presente quello che pensi? E’ il contrario”. Con in sottofondo le fragorose risate delle coinquiline presenti, Antonella ragiona con Edoardo Donnamaria delle ragioni che avrebbero portato il fratello di Guendalina Tavassi a prendere questa decisione: “Vuol dire che io per Tavassi e per gli altri sono importante, visto che parlano in continuazione e ridono“.

Verso la fine del video pubblicato dal Grande Fratello Vip, interviene nella discussione anche Edoardo Donnamaria, seppur con una sorta di labile verso che tradisce il sonno di primo mattino. La sua interazione sembra quasi voler bloccare Antonella Fiordelisi che, dopo che dopo le risate di Oriana Marzoli e Nicole Murgia, unite al discorso di Edoardo Tavassi, sembra voler continuare a polemizzare da sola. “E ridete, tanto il gruppo questo è: voi siete gli umpalumpa…”.











