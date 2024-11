Lucilla Agosti è una delle concorrenti della trasmissione tv La Talpa, nuovo format televisivo in onda lunedi 18 Novembre 2024 in prima serata e che vede la conduzione di Diletta Leotta. Dopo un matrimonio lasciato alle spalle Lucilla ora sta insieme a Vanni Oddera, un campione di motocross che le ha fatto ritrovare il sorriso. Andiamo a conoscerlo meglio e vedere chi è.

Alessandro Egger, chi sono i genitori/ "Per me è uno sconosciuto", il padre assente e la lite con la madre

Vanni Oddera è nato nel 1980 ed è un campione di motocross. Fin da piccolo ha evidenziato la passione per i motori, preferiva gite nei boschi con le sue motociclette piuttosto che studiare e infatti l’uomo ha raccontato in passato di aver avuto problemi a studiare ai tempi della scuola. Sia Lucilla che Vanni hanno una figlia di nome Alma, la figlia di lei è nata nel 2017 e la figlia di lui è nata invece nel 2018.

Gilles Rocca, chi sono i genitori di Adelio e Rosalba / "Sei il mio tutto", il padre 'vip' e un grande legame

Lucilla ha vissuto un momento difficile dopo il tradimento di suo marito (non lo ha mai confermato ufficialmente) che ha svelato in parte durante un libro autobiografico. Vanni è arrivato al momento giusto ed i due sono davvero molto legati. La relazione tra i due è nata ufficialmente quando erano ancora impegnati con altre persone, ne ha parlato Lucilla ai microfoni di Chi.

Lucilla Agosti e Vanni Oddera, è stato subito colpo di fulmine

I due si sono incontrati durante un evento pubblico e la donna era con il partner di allora ma i loro sguardi si sono incrociati e da quel momento non si sono più realmente separati. Cosi arrivò la decisione di rompere con i rispettivi partner e stare insieme, e ancora oggi la coppia funziona felicemente.

Andrea Preti, chi sono i genitori?/ "L'ho vissuta male", il divorzio e il padre distante

Vanni Oddera non solo è un grande appassionato di motori ma è anche molto attento agli altri, tra le sue iniziative c’è quella di creare la MotoTerapia, un progetto che fa esibire i campioni vicino ad ospedali e centri e cercando di coinvolgere anche le persone con difficoltà, aiutandole cosi a superare i loro problemi. Vanni soffre anch’egli di una malattia, la sindrome di Kartagener e lui stesso ne ha parlato qualche tempo fa a Verissimo:

“Significa che ho il cuore a destra e non a sinistra, e lo stesso vale per alcuni organi. Anche il sangue circola in maniera contraria”, e l’uomo ha spiegato comunque di soffrirne. Il legame con Lucilla è molto solido e lui svelò: “Sono molto innamorato, è davvero una storia bellissima ma difficile visto che abbiamo dovuto fare diversi cambiamenti nella nostra vita”, ha concluso l’uomo.