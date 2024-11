Lucilla Agosti è La Talpa 2024 e svela tutti i suoi sabotaggi nelle prove

Il mistero è stato svelato: Lucilla Agosti è La Talpa 2024! Il nome della speaker radiofonica era iniziato a circolare sin da subito tra i possibili sospettati. E dopo essere stata scoperta ha rivelato tutti gli indizi e i sabotaggi nelle prove. Il loro del reality simboleggia un sole, la luce, che richiama il suo nome ed anche l’indizione dato dall’amico de La Talpa, che poi si è scoperto essere Gilles Rocca ‘L’Amate’ si riferiva a lei alle iniziali del suo nome Lucilla Agosti. Dopo aver rivelato di essere lei ‘la traditrice’ del gruppo, Lucilla Agosti ha svelato tutti i suoi sabotaggi.

CHI E' LA TALPA 2024?/ Lucilla Agosti ha tradito il gruppo: "Mi sono sentita sola, è stata dura e snervante"

“Fin dalla prima missione ho cercato di prendere tempo” ha rivelato Lucilla Agosti ed infatti nella prova in coppia con Elisa Di Francisca, in cui entrambe erano legate ci hanno messo di più a slegarsi. Successivamente ha ammesso di essere stata lei a far partire con un app da remoto una canzone che ha destabilizzato tutti quanti. E poi ancora Lucilla ha rivelato che in una altra prova, quella della famosa moneta che ha perso, lei sapeva benissimo il valore dell’oggetto. Durante la prova con le biciclette ha rivelato che aveva un’applicazione che avrebbe disconnesso le bici elettrice, ed infatti è stata lei ha disattivare la bici di Alessandro Egger.

LA TALPA 2024, ULTIMA PUNTATA/ Diretta: Alessandro Egger è il vincitore, Lucilla Agosti è la "traditrice"

La Talpa 2024 è Lucilla Agosti: svelati tutti gli indizi

Si passa al mentalista Francesco Tesei che scrive in una busta il nome della talpa e Lucilla Agosti ha rivelato: “Ho avuto paura per cui ho fatto in modo di sostituire la busta reale sostituendola con un’altra busta e sapevo che prima o poi qualcuna l’avrebbe aperta.” E poi ancora ha aggiunto: “Mi è dispiaciuto nel profondo il non potermi giocare le prove in purezza. Una parte di me sapeva che ero falsa.” Riguardo gli inidizi dati, infine, l’armistizio richiama la sua data di nascita l’8 settembre, mentre ‘abbiamo due cose in comune con La Talpa’ fa riferimento alle lettere L ed A. È stata lei a filmare il presunto flirt tra Orian ed Andrea Preti. Insomma, Lucilla Agosti è La Talpa 2024