La Talpa 2024: Lucilla Agosti tra i sospettati

Con l’ultima puntata alle porte, aumenta la curiosità intorno di scoprire chi sia effettivamente La Talpa 2024. Tra i maggiori sospettati c’è sicuramente Lucilla Agosti a causa di ciò che è accaduto in alcune prove. Se, infatti, fino alla sua uscita, la principale sospettata era Elisa Di Francisca, Lucilla Agosti entra di diritto nella lista dei sospettati in virtù di una serie di situazioni in cui è stata coinvolta. A generare i sospetti sono stati alcuni suoi atteggiamenti. Durante la prima puntata, oltre ad aver fatto perdere tempo al gruppo durante la prova dell’arrampicata, è caduta. Nella seconda puntata, è risultata ancora troppo lenta durante la prova con Marco Melandri.

Tuttavia, i maggiori sospetti arrivano dall’amico della talpa ovvero “la Talpa vi propone l’armistizio”. La parola armistizio, così, fa pensare alla agosti perché nella sua biografia sul sito di R101 si legge: “Nasco l’8 settembre, giorno dell’armistizio, ma raramente depongo le armi“.

La Talpa 2024: perché Orian Ichaki e Gilles Rocca sono tra i sospettati

Tra i sospettati maggiori ci sono anche Orian Ichaki e Gilles Rocca. Dopo l’eliminazione dal gioco di Elisa Di Francisca, tutti i concorrenti ancora in gara sono convinti che la talpa possa essere Orian Ichaki, nome sul quale, tuttavia, il web non è assolutamente d’accordo. Oriana, tuttavia, è finita tra i sospettati perché ha perso la moneta a un passo dal traguardo e ha rifiutato di fare la torcia umana durante la prima puntata e nella seconda puntata ha svelato di avere qualche problema fisico.

Diversi, inoltre, sono i sospetti nei confronti di Gilles Rocca che, tuttavia, finora ha partecipato alle prove con molta decisione senza creare alcun tipo di problema al gruppo. Solo nella quarta puntata ha spiazzato un po’ tutti quando, durante la famosa prova delle brugole, salito fino in cima con Egger, ha spiegato di non poter chiudere le valvole.

