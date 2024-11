Lucilla Agosti e il suo ex compagno Andrea Romiti sono rimasti l’uno al fianco dell’altro per quindici anni della loro vita. Insieme sono diventati genitori di tre figli, ma non è bastato per restare uniti. Ad un certo punto della loro relazione, infatti, Andrea e Lucilla hanno preso strade diverse. Pare a causa di un tradimento di lui, che la scrittrice avrebbe anche raccontato – con protagonisti diversi – in un libro. “Oggi so che il nostro rapporto aveva già una falla”, raccontò lei tempo fa in una intervista a Donna Moderna.

Una bella intervista in cui Lucilla si è messa a nudo, senza temere il giudizio altrui. D’altronde lei è la parte lesa: “Abbiamo provato entrambi a tenerci uniti, perché c’è un legame fortissimo di 15 anni ,a è sbagliato andare via di casa e non affrontare il problema, così come lo è addossarsi tutte le colpe. Restare insieme infelici è un errore”, conclude convinta Lucilla Agosti.

C’è tanta delusione nei confronti del suo ex compagno Andrea Romiti e forse anche un velo di tenerezza, perché “scappato” da un contesto che forse non lo appagava sufficientemente. Cercare di spiegare un tradimento, tuttavia, resta complicato, probabilmente anche inutile. Le risposte Lucilla le cerca soprattutto dentro se stessa e negli anni ha capito una cosa.

“Mi sentivo sbagliata perché cercavo di essere madre, nuora e cognata perfetta. Ho sempre avuto un spirito libero e lo consideravo un valore, ma le persone più importanti intorno a me mi hanno fatta sentire da correggere”, il suo duro affondo. Adesso, le ferite si stanno rimarginando, Lucilla in questi anni ha fatto un gran lavoro su di sé e non potrebbe essere più soddisfatta.

