Lucio Ardenzi, chi è l’ex marito di Ornella Vanoni: “Non sapevo cosa fare di me quando l’ho incontrato”

La vita privata e sentimentale di Ornale Vanoni è stata sempre al centro del gossip, l’artista ha vissuto amori e passioni travolgenti ma anche turbolenti e le più importanti sono senza dubbio quelle con Gino Paoli Strehler ma nella sua vita ha sposato solo un uomo: Lucio Ardenzi, chi è l’ex marito di Ornella Vanoni? Nome d’arte di Lucio Minunni è nato a Roma il 14 agosto 1922 ed è stato un cantante, attore, regista e imprenditore italiano.

Cristiano Ardenzi, chi è figlio di Ornella Vanoni/ Lontano dal gossip, lei ironizza: "Mi guarda con sospetto"

Ornella Vanoni e l’ex marito Lucio Ardenzi si sono conosciuti nel corso degli anni cinquanta e, dopo una romantica frequentazione, arrivarono al grande passo del matrimonio nel 1960. Il loro incontro viene spesso raccontato dalla cantante nelle varie interviste e sottolinea come sia stato del tutto causale: “Non sapevo cosa fare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposo”. Dal matrimonio è nato l’unico figlio della Vanoni, Cristiano, che oggi ha 62 anni.

Ornella Vanoni, chi è l'ex marito Lucio Ardenzi/ "Avrei dovuto dire la verità", poi la storia con Gino Paoli

Lucio Ardenzi, com’è morto l’ex marito di Ornella Vanoni: si è spento nel 2002 dopo una breve malattia

Nonostante il matrimonio sia durato pochi anni, Ornella Vanoni e il suo ex marito hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto. Com’è morto Lucio Ardenzi? Si è spento a Roma, il 2 luglio del 2002 all’età di 79 anni a causa di una breve malattia. Ricoverato al Policlinico Gemalli Ardenzi è morto per delle complicazioni epatiche. La cantante all’epoca lo ha ricordato con un commosso addio tra le pagine del Corriere della Sera: “Questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio.” Di recente, invece, sempre al Corriere ha rivelato di aver avuto quattro amori nella sua vita ma che l’ex marito non è tra questi.