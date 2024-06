Chi è Lucio Ardenzi, com’è morto l’ex marito di Ornella Vanoni/ “Lo spettacolo della vita…”

Ornella Vanoni non si è mai risparmiata, tanto nella sua carriera quanto nei rapporti sentimentali. Diverse sono state le storie d’amore importanti della cantante capaci di attirare la curiosità degli appassionati. Una in particolare, a differenza di altre liaison, è stata però impreziosita dal grande passo del matrimonio: quella con l’ex marito Lucio Ardenzi.

Ornella Vanoni e l’ex marito Lucio Ardenzi si sono conosciuti nel corso degli anni cinquanta e, dopo una romantica frequentazione, arrivarono al grande passo del matrimonio nel 1960. Dalla loro unione è nato anche l’unico figlio della cantante, Cristiano Ardenzi, venuto al mondo poco prima che la coppia decidesse di separarsi e prendere strade diverse.

Ornella Vanoni, la toccante lettera per la scomparsa dell’ex marito Lucio Ardenzi

Ma chi è Lucio Ardenzi, ex marito di Ornella Vanoni? Molto probabilmente è stata la passione in comune per l’arte a rendere propizio il loro incontro. Lei muoveva i primi passi nel mondo della musica mentre il compianto ex marito viaggiava a grandi passi nella sua prestigiosa carriera dalle innumerevoli peculiarità: attore, regista ed anche cantante.

Lucio Ardenzi – ex marito di Ornella Vanoni – è venuto a mancare all’età di 79 anni nel 2002 a causa di una breve malattia. Nonostante l’amore con la cantante fosse finito da diversi anni, arrivò comunque da parte sua un toccante messaggio di cordoglio. L’interprete decise infatti di esprimersi con poche ma profonde parole mediante una lettera pubblicata sul Corriere della Sera: “Questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finchè abbiamo la forza di rappresentarlo…”.

