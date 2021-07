Lucio Ardenzi, marito Ornella Vanoni/ “Dico grazie a lui per nostro figlio Cristiano”

L’ultimo passaggio dell’intervista a Ornella Vanoni in replica oggi all’interno de Il meglio di Domenica In è dedicato al rapporto della cantante con i suoi nipoti, Camilla e Matteo, nati dal matrimonio di suo figlio Cristiano con una donna sconosciuta alle cronache. Ornella ha dichiarato di essere felicissima di poter dedicarsi a loro: Camilla e Matteo sono la sua gioia; “si vive per loro”, ha detto nonna Ornella. L’unica nota negativa è la consapevolezza che i più giovani pagheranno “i nostri debiti”. “Su questo non posso farci niente, ma posso aumentare la loro stima e lo faccio ogni giorno”. Di Cristiano, suo figlio, non si conosce quasi nulla. Mamma Ornella l’ha sempre tenuto lontano dai riflettori, ma lo stesso non vale per i nipoti; almeno per Camilla. Quest’ultima, infatti, è stata protagonista del videoclip di Isole viaggianti, uno degli ultimi singoli della Vanoni contenuto nel suo nuovo album Unica.

ORNELLA VANONI/ “La depressione? Ho capito di averla perché ero sempre triste...”

Ornella Vanoni e il suo ‘grazie’ a Lucio Ardenzi

Lucio Ardenzi, nome d’arte di Lucio Minunni, è stato per anni al fianco di Ornella Vanoni e le ha anche regalato un figlio, Cristiano, per cui oggi lei gli dice ‘grazie’. Lo ha fatto pubblicamente a seguito della sua morte nel luglio 2002, in concomitanza con un’esibizione a cui scelse di non rinunciare nonostante fosse in lutto: “Questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”, scrisse Ornella nella sua lettera d’addio ripresa dal Corriere della Sera. In quel frangente, la Vanoni si trovava a Villa Reale a Monza e scelse di esibirsi proprio per omaggiare il marito scomparso. La loro storia, a dire il vero, fu molto tormentata, e lei arrivò a definire un ‘errore’ il matrimonio con Ardenzi, che scelse di sposare forse un po’ troppo di fretta. Ciò che sicuramente non rimpiange, però, è la sua maternità: lei e Cristiano appaiono molto uniti, e sembra che Ornella frequenti spesso casa sua, di sua nuora e dei suoi nipoti. Pur essendo nato da due personaggi del mondo dello spettacolo (il padre Lucio era un attore e impresario teatrale), Cristiano ha deciso di non seguire le orme dei suoi genitori.

LEGGI ANCHE:

Lucio e Cristiano Ardenzi, marito e figlio Ornella Vanoni/ L'incontro e il matrimonioOrnella Vanoni “Milano oggi è isterica”/ “Manca la cultura, Strehler ne soffrirebbe”

© RIPRODUZIONE RISERVATA