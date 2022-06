Lucio Ardenzi, marito Ornella Vanoni/ Lei: “ti ringrazio per nostro figlio Cristiano”

Lucio Ardenzi e il matrimonio con Ornella Vanoni

Lucio Ardenzi è stato il marito di Ornella Vanoni. L’incontro tra Ornella Vanoni e Lucio Ardenzi ha cambiato, nel bene e nel male, la vita della cantante visto che dal matrimonio con il noto impresario e talent scout è nato il suo unico figlio: Cristiano. Classe 1922, Lucio Ardenzi inizia molto presto a lavorare nel mondo dello spettacolo e della musica diventando un bravissimo cacciatore di talenti. E’ stato proprio lui a pescare a trovare del talento in artisti del calibro di Giorgio Albertazzi-Anna Proclemer e Paolo Stoppa-Rina Morelli. Poi l’incontro con Ornella Vanoni. I due si sono conosciuti molto giovani e si sono innamorati. In realtà la Vanoni dalle pagine del Corriere.it ha raccontato: “Strehler andò su tutte le furie: “Quel mercante!”. Giorgio era circondato da donne in adorazione; non si capacitava che una potesse dire di no. Ma io lo adoravo quando lui, un genio, era sul palco, a fare la Tempesta o Il gioco dei potenti. Nella vita lo amavo come si ama un uomo. E delle altre non me ne fregava niente”.

Ornella Vanoni/ "Lucio Dalla? Intelligenza e talento me l'hanno fatto apparire bello"

Sta di fatto che Lucio e Ornella si sposano nel 1960 e stanno insieme fino al 1972. Dal loro matrimonio è nato un figlio di nome Cristiano. Dopo la fine del matrimonio con la cantante, il talent scout si è sposato in seconde nozze con Erina Torelli, da cui ha avuto la seconda figlia Francesca.

Lucio Ardenzi e la morte: l’addio di Ornella Vanoni

Lucio Ardenzi, il marito di Ornella Vanoni, è scomparso nel 2002. Una morte sopraggiunta all’improvviso con la ex moglie che l’ha ricordato con una bellissima lettera pubblicata dal Il Corriere della Sera in cui ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ugualmente ad esibirsi in un concerto nella splendida cornice di Villa Reale di Monza: “Questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio” sono state le parole di Ornella Vanoni.

Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni/ Nato dal matrimonio con Lucio Ardenzi

Ma come è morto Lucio Ardenzi? Non è dato sapere i motivi della scomparsa dell’ex talent scout, ma una cosa è certa: l’ex marito di Ornella Vanoni è venuto a mancare all’età di 80 anni lasciando due figli: Cristiano nato dall’amore con interprete e Francesca nata dalla seconda moglie Erina Torelli.

LEGGI ANCHE:

Ornella Vanoni sbotta con Mara Venier/ "Non dovevo cantare? Il mio cane sarà svenuto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA