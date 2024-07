Lucio Dalla era sposato e aveva figli?/ La storia con Daniela Venturi: “Tra noi un bacio pieno di passione”

Lucio Dalla non ha avuto moglie o figli: le rivelazioni dell’ex compagna Daniela Venturi

La vita privata di Lucio Dalla è spesso finita sotto i riflettori, visto che molti si sono chiesti se il cantante avesse una moglie o dei figli. La verità è che nella sua vita Lucio Dalla non si è sposato, dunque, non ha avuto moglie o figli, anzi la sua vita sentimentale è finita sotto i riflettori perché si è spesso parlato del fatto che il cantante non avesse una fidanzata ma un fidanzato.

Proprio a proposito dei suoi amori, a distanza di anni dalla scomparsa di Lucio Dalla, sono emersi nuovi dettagli sulla sua vita privata attraverso Daniela Venturi, che ha rivelato di essere stata la compagna del cantautore bolognese tra il 1989 e il 1996. La donna, in un’intervista dello scorso anno al Carlino di Pesaro, ha rivelato di aver avuto una relazione speciale con Lucio Dalla.

Com’è finita la storia tra Lucio Dalla e Daniela Venturi: il racconto della donna

Tutto per la coppia ebbe inizio a Urbino, grazie all’amico in comune Giacomo Campiotti. L’incontro tra Lucio Dalla e Daniela Venturi fu immediato e passionale, grazie anche ai tanti punti che univano le loro vite: entrambi amanti dell’arte, trovarono una profonda connessione e una complicità che li legò indissolubilmente. “Non ho mai voluto parlare di Lucio, perché ho sempre voluto mantenere questo ricordo e questi sentimenti per me, ma ora, dopo più di 10 anni di silenzio sento il bisogno di aprire il cuore e descrivere quell’amorevole uomo che mi è stato accanto per tanto tempo”, ha rivelato la donna al tempo.

Le loro estati furono trascorse nella suggestiva cornice di una torre medievale, La Rancitella, dove l’ispirazione artistica di Dalla trovò il suo terreno fertile. Lontano dai riflettori e dalle folle, la coppia visse un amore intenso e autentico, coronato inizialmente da un bacio: “non fu un bacio qualsiasi. Fu qualcosa di puro, di pulito. Un bacio quasi timido, ma pieno di passione” le parole della donna. Purtroppo, la relazione tra Dalla e Venturi giunse al termine nel 1996. Nonostante la separazione, l’amore tra i due rimase profondo e indelebile. Daniela Venturi ha conservato un ricordo bellissimo di quegli anni, descrivendo Lucio Dalla come un uomo dolce, sensibile e appassionato.











