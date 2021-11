Lucio e Cristiano Ardenzi, ex marito e figlio Ornella Vanoni/ “Strehler si infuriò”

Lucio e Cristiano Ardenzi sono l’ex marito e il figlio di Ornella Vanoni: un matrimonio su cui la cantante anni dopo confessa “non sapevo che fare di me”. Proprio così, la Vanoni non ha mai nascosto di essere finita sull’altare con l’ex impresario e talent scout Lucio Ardenzi quasi per caso. Intervistata dal Corriere della Sera, la Vanoni ha rivelato quando dolore avesse provocato questa sua improvvisa decisione ad uno degli uomini della sua vita: Giorgio Strehler. “Andò su tutte le furie: “Quel mercante!”. Giorgio era circondato da donne in adorazione; non si capacitava che una potesse dire di no. Ma io lo adoravo quando lui, un genio, era sul palco, a fare la Tempesta o Il gioco dei potenti. Nella vita lo amavo come si ama un uomo. E delle altre non me ne fregava niente” – ha detto a gran voce la Vanoni.

Giorgio Strehler e Gino Paoli, ex Ornella Vanoni/ Lei:"ho ancora adesso le cicatrici"

Un matrimonio quello con l’ex marito Lucio Ardenzi su cui la Vanoni ha detto: “non sapevo cosa fare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposo”. Dal loro matrimonio è nato un figlio: Cristiano, peraltro l’unico della cantante.

Ornella Vanoni, la dedica all’ex marito Lucio Ardenzi: “grazie per nostro figlio Cristiano”

Ornella Vanoni e il matrimonio con Lucio Ardenzi è stata sicuramente una scelta avventata, ma la cantante stava vivendo un momento davvero difficile. Dopo la fine della storia d’amore con Giorgio Strehler e l’incontro con Gino Paoli, sposato, la Vanoni ha il cuore a pezzi. Nella sua vita arriva l’ex impresario e e talent scout con cui convola a nozze nel 1960. Dal loro matrimonio nasce il tanto amato figlio Cristiano. Dodici anni dopo però la coppia si lascia pur restando in buoni rapporti. Proprio la Vanoni, in occasione della morte dell’ex marito Lucio Ardenzi scomparso il 2 luglio del 2002, gli ha scritto una lunghissima lettera pubblicata sul Corriere della Sera.

Ornella Vanoni: "Vaccino anti-Covid sia obbligatorio"/ "I no vax vogliono morire?"

“Questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo” – ha scritto la Vanoni all’ex marito Lucio aggiungendo – “e poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”. Sul figlio Cristiano Ardenzi non abbiamo alcuna notizia. Il figlio della Vanoni, infatti, ha preferito vivere una vita lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo.

LEGGI ANCHE:

Ornella Vanoni/ "Gino Paoli? La moglie mi chiese di farmi da parte..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA