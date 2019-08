Lucio!/ Il ricordo di Lucio Dalla in replica su Canale 5: anticipazioni e ospiti

Oggi, sabato 24 agosto 2019, nella prima serata di Canale 5 verrà trasmesso LUCIO!, il grande concerto tributo in onore di Lucio Dalla progettato, ideato e realizzato dal cantautore Ron, suo grande amico di vecchia data. L’evento, che si è tenuto lo scorso 2018 ed è quindi vi stiamo parlando di una replica, che vanta un parterre di ospiti davvero importante. Per ricordare il grande cantante, autore e musicista bolognese si sono avvicendati sul palcoscenico: Luca Carboni, Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Noemi, Gino Paoli e molti, molti altri. Il ricordo ha avuto luogo nel 2018 perché era proprio l’anno in cui Dalla avrebbe spento le 75 candeline. A condurre lo spettacolo, registrato al Teatro Romano di Verona, Michelle Hunziker con la partecipazione proprio di Ron che al Festival di Sanremo del 2018, aveva anche presentato un inedito scritto da Dalla.

Lucio! Anticipazioni e ospiti

Per la regia di Roberto Cenci, tutti gli ospiti si intervalleranno presentando canzoni ed anche offrendo al pubblico alcune testimonianze di Gino Paoli e Roberto Vecchioni. “Un’opportunità meravigliosa di poter cantare per Lucio insieme a tanti amici e grandi artisti, non solo musicisti – racconta Ron – Fare questo evento al Teatro Romano di Verona è stata un’esperienza unica. Uno spettacolo di musica e di racconti, all’insegna della leggerezza, proprio come era Lucio”. L’evento, prodotto da F&P Group in collaborazione con Festival della Bellezza, segue il progetto discografico di Ron, una raccolta composta da dodici brani, tra cui l’inedito di Sanremo Almeno Pensami. Intervistato dal Giornale di Brescia, Ron aveva raccontato di Dalla che “quando se ne va un artista incredibile e un amico straordinario come lui hai bisogno di startene tranquillo. Ho voluto stare per i fatti miei e questo mi ha aiutato a superare la sua dipartita, che è stata pesante, per tutti. Lucio era una persona che non teneva nulla per sé, amava quando qualcuno riusciva a farcela. Io, Carboni, Bersani, siamo tutti figli suoi. Non mi importava gridare al mondo che eravamo amici. Ma ora mi sento finalmente pronto a parlare di lui”.

