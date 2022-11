Lucio Presta, chi è il papà di Niccolò Presta/ Paola Perego e il suo lavoro come agente tv

Lucio Presta e l’amore per Paola Perego

Lucio Presta, non solo agente di tantissimi personaggi del mondo della tv (da Roberto Benigni ad Antonella Clerici), ma anche il compagno di Paola Perego. I due sono legati dal 2011, anno in cui hanno deciso di promettersi amore eterno con una cerimonia di matrimonio. La storia tra i due è iniziata molto tempo prima con la conduttrice televisiva che è rimasta folgorata sin dal primo incontro. Proprio la Perego parlando del marito ha detto: “dopo una settimana che ci frequentavamo gli ho detto che comunque fosse finita la nostra storia, lui sarebbe stato l’uomo più importante della mia vita”. Non solo, la Perego ha raccontato come Lucio sia riuscita a conquistarla: “mi ha fatto capire che non era un uomo giudicante. Ascoltava e non giudicava. Io invece venivo da un rapporto completamente diverso, dove non mi si ascoltava e mi si giudicava. Il mio ex mi giudicava, ma eravamo giovani tutti e due e non aveva gli strumenti per comprendere questa malattia”.

Un grande amore quello nato tra la Perego e Lucio Presta che molti conosceranno visto che è un personaggio molto noto nel mondo dello spettacolo e della televisione essendo agente di personaggi come Amadeus, Paolo Bonolis, il premio Oscar Roberto Benigni, Ezio Greggio e Antonella Clerici.

Lucio Presta: “Cosenza è il posto dove mi sento più sicuro al mondo”

L’agente dei vip Lucio Presta non ha mai fatto mistero del suo grande legame per la città di Cosenza. “Cosenza è il posto dove mi sento più sicuro al mondo, è la mia casa. Ho provato a fare tanto per la mia città, come l’esperienza al Teatro dell’Acquario. Ho sempre avuto in testa la mia terra, ho provato a stare vicino ai ragazzi della mia città e non solo facendo conoscere loro personaggi dello spettacolo ma anche facendoli lavorare con me” – ha detto l’agente dei vip dalle pagine di Cosenza.gazzettadelsud.it. A quei ragazzi che hanno partecipato a quell’esperienza ha offerto una grande possibilità: “al termine di quel percorso avevo garantito a tre ragazzi, i migliori dei corsi, che avrebbero fatto uno stage di un anno da me a Roma per imparare il lavoro. Bene sono ancora qui, li ho assunti. Questa è la cosa di cui vado più orgoglioso, ho dato una chance ai giovani della mia terra”.

Non solo, Lucio Presta parlando del suo lavoro ha confessato: “ho avuto la fortuna di lavorare sempre con artisti che hanno una storia, che hanno fatto la gavetta. Diciamo che non vanno per discoteche per diventare famosi. Artisti di un certo tipo, che attraversano la storia dello spettacolo del nostro Paese. Non gente che va e viene in pochi mesi”.

