Lucio Presta Vs Mario Giordano/ “Sorrisi complici con Vittorio Feltri, inguardabile”

Lucio Presta si scaglia contro Mario Giordano, il giornalista e conduttore di Fuori dal coro, trasmissione in onda su Rete 4. L’agente del mondo dello spettacolo ha attaccato il giornalista e conduttore per i “sorrisi complici” con Vittorio Feltri. Quest’ultimo è finito al centro della polemica per le sue dichiarazioni sui meridionali che hanno scatenato la furente reazione del pubblico, ma anche di molti vip tra i quali anche Gigi D’Alessio. Il marito di Paola Perego che, nelle scorse settimane aveva attaccato Barbara D’Urso per la preghiera in diretta con Matteo Salvini e Alessandro Cattelan, reo di aver tirato in ballo Amadeus e il suo Sanremo nel corso di una diretta, dopo aver guardato il momento in cui Feltri ha commentato il popolo meridionale, si è scagliato anche contro Mario Giordano che avrebbe sorriso di fronte a determinate affermazioni.

LUCIO PRESTA ATTACCA MARIO GIORDANO: “COMPLICE DI VITTORIO FELTRI

Lucio Presta, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, condanna l’atteggiamento di Mario Giordano che sarebbe stato complice di Vittorio Feltri. “E dopo i sorrisi complici con il direttore Feltri e la frase sghignazzando “direttore no che così mi si arrabbiano “ ci siamo tolti ogni dubbio su Mario Giordano, anche lui è del ramo d’impresa inguardabili di VideoNews. Nessuno delle persone con le quali collaboro andranno in quel programma. #iosonomeridionale”, scrive il marito di Paola Perego con cui sono d’accordo anche molti utenti. Se, dunque, Stefano De Martino aveva condannato le dichiarazioni di Vittorio Feltri sui meridionali, Presta condanna anche Mario Giordano che avrebbe dovuto fermarlo. Presta, però, critica anche Videonews e Mediaset. Giordano, infatti, come fa sapere TvBlog, è anche direttore delle Strategie e dello Sviluppo dell’informazione Mediaset.





