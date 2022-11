Lucrezia, inedito a X Factor 2022/ Dopo le polemiche e le critiche sarà eliminata?

Lucrezia, X Factor 2022: una grande rivincita in arrivo?

Lucrezia, dopo ben due puntate di X Factor 2022 a rischio eliminazione e la pioggia di critiche dell’ultimo live, sembra aver ritrovato la strada e si classifica per la quarta puntata dei live. Emoziona i giudici, gran parte del pubblico e persino se stessa. Per il momento dunque, il rischio eliminazione sembra passato. Un vero e autentico riscatto. La voce di Lucrezia è unica e di grande talento, ma sembra non bastare al pubblico. Il popolo del web infatti, si divide tra chi ne descrive capacità e talento e coloro che non la vedono professionista al di fuori di X Factor 2022.

Certo è che, nonostante l’indubbia vocalità, Lucrezia non è particolarmente versatile con brani lontani dal suo mondo. L’inedito in scena la prossima puntata del talent potrebbe deciderne le sorti e consacrarla. Tra atmosfere dream pop e effetti acustici, il precedente inedito della cantante bolognese, intitolato Molecole, non solo ha incantato giudici e pubblico, ma ha persino vinto il Premio Bianca D’Aponte. Staremo a vedere.

Come si è comportata Lucrezia una settimana fa?

Lucrezia si è esibita subito dopo la band Omini nella prima manche della terza puntata di X Factor 2022. In una scenografia semplice, con due ballerini alle spalle, Lucrezia da voce e musica a un nuovo adattamento del brano di Paolo Conte e Vito Pallavicini, Insieme a te non ci sto più. Altro mostro sacro della canzone italiana. Cantato da Caterina Caselli e, poi, da Franco Battiato, il brano assegnatole dal coach Ambra Angiolini sembra valorizzarla.

Lucrezia sembra non aver paura della canzone e la affronta con piglio deciso, quasi mettendosi in competizione con le precedenti versione, ma sempre rispettandone lo spirito. La versione della cantante bolognese, classe 1996, si stacca dall’originale, con tanta produzione ed effetti dream-pop, da farla risultare attualissima. Fedez, Dargen D’Amico e Rkomi rimangono stupiti dalla sua semplice, ma impattante esibizione. La ninja bionda, come ama definirla Ambra, torna finalmente alle origini del talent.

