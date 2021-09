Lucrezia Vanotti, ex fidanzata Massimo Pericolo/ Dal “ti amo” all’addio

Lucrezia Vanotti è l’ex fidanzata di Massimo Pericolo, il giovane rapper tra i protagonisti delle due serate musicali Seat Music Awards 2021 in onda su Rai1. Il rapper di 7 miliardi è stato legato per diverso tempo alla bellissima modella, ma purtroppo il loro amore è terminato. I due in diverse occasioni hanno pubblicato sui social dei tenerissimi scatti di coppia con tanto di dediche come “ti amo”, ma ad un certo punto hanno deciso di prendere due strade separate. Non è dato sapere il perchè, visto che entrambi non hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito ai motivi della fine della loro relazione.

SEAT MUSIC AWARDS 2021/ Scaletta cantanti, diretta: la dedica alla Carrà (1ª puntata)

Una cosa è certa: Lucrezia è stata molto importante nella vita del 27enne rapper. In particolare gli è stata accanto quando ha raggiunto il grande successo e la popolarità.

Massimo Pericolo ha una nuova fidanzata dopo Lucrezia Vanotti?

Dopo la fine della storia d’amore con Lucrezia Vanotti, Massimo Pericolo ha una nuova fidanzata? Non è dato saperlo, visto che il rapper sui social non ha postato alcuna fotografia in compagnia di una nuova ragazza. Intanto il rapper si gode il successo e durante un’intervista alla domanda come mai piace così tanto ha risposto: “perché quello che racconto l’ho fatto davvero. Le persone sentono che sono trasparente. Il carcere, il disturbo mentale, la vita in provincia. Sai quanti lavori di merda ho fatto…”. Nel passato del rapper c’è il carcere e lo spaccio di droga, anche se non gradisce più tanto parlare di quel momento della sua vita.

Zucchero/ Il re del blues rivela:"Adesso preferisco la musica minimalista"

Se non parla del carcere e dello spaccio, Pericolo non si è tirato indietro nel raccontare i suoi disturbi mentali: “pù se ne parla meglio è. Io in famiglia avevo un parente che stava male, dicono che sia ereditaria. Ma certo la mia povertà mi ha sempre creato uno stress incredibile. Non potevo fare quello che facevano gli altri. Ma nessuno capiva. Ho visto il film Joker e lui a un certo punto dice che la cosa brutta dei disturbi mentali è che non si vedono e quindi tutti vorrebbero che tu ti comportassi come se non li avessi. Invece nessuno chiederebbe a uno senza gamba di camminare”.

Tiziana Giardoni, moglie Stefano D’Orazio/ "Non ha mai amato nessuna come me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA