Lucrezia, X Factor 2022/ Eliminata? Deve riscattarsi dopo il secondo live

Lucrezia, X Factor 2022: i giudici si dividono

Fedez sulla performance di Lucrezia ha sottolineato l’inadeguatezza e la poca partecipazione a X Factor 2022 nonostante a suo dire la ragazza abbia cercato di ostentare una consapevolezza che non le apparteneva. Dargen D’Amico ha cercato invece di spronare la ragazza in virtù di quanto visto alle audizioni, lontano ricordo rispetto a quanto visto nella serata in questione. Le qualità di Lucrezia sono indubbie, soprattutto dal punto di vista tecnico, ciò che è balzato all’occhio durante la seconda serata dei Live è una sostanziale difficoltà di adattarsi a brani lontani dal suo mondo.

Considerato il format di X Factor 2022, è difficile che riesca sempre ad esibirsi con brani comodi, rischiando così di mettere in discussione il suo percorso all’interno della competizione canora. Anche il pubblico si è detto sorpreso dall’esecuzione di Lucrezia; la maggior parte dei commenti social erano di forte critica sia sulla tecnica che sulla produzione in generale.

X Factor 2022: Lucrezia tra gli artisti i più apprezzati

Lucrezia dopo la seconda puntata di X Factor 2022 del 3 novembre è risultata tra i concorrenti più apprezzati merita di essere citata. Alle audizioni è stata tra le più convincenti con esibizioni sempre di altissimo livello sia dal punto di vista vocale che della resa interpretativa. Anche al primo appuntamento con i Live si è confermata tra le concorrenti più vicine a raggiungere le fasi finali del programma, ostentando ampi margini di crescita e numerose peculiarità artistiche. Per la seconda puntata Ambra ha scelto per lei Barbie Girl, degli Aqua; un brano sicuramente impresso nella memoria di tutti.

L’unica difficoltà del pezzo era quella di rischiare di cadere nel banale considerata la poca tecnica necessaria per l’esecuzione. Come previsto infatti, sia l’assegnazione che la performance in generale non hanno trovato il benestare dell’intera giuria. Rkomi per esempio ha sottolineato che il tema scelto per la serata abbia fuorviato nel merito delle assegnazioni canore penalizzando di fatto gli artisti in gara.

