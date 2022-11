Ludmilla Radchenko vs Selvaggia Lucarelli/ “Se non sparassi mer*da saresti inutile”

Ludmilla Radchenko ha replicato a Selvaggia Lucarelli. Non si placano le polemiche a seguito del servizio de Le Iene riguardante la morte del 24enne Daniele, suicidatosi per una delusione d’amore, e il successivo suicidio del 64enne che il programma di Italia Uno aveva indicato come probabile e principale responsabile del tragico epilogo del ragazzo. A seguito degli eventi la giornalista Selvaggia Lucarelli, nota opinionista tv e volto di Ballando con le Stelle, se l’era presa con Le Iene ed in particolare con Matteo Viviani, l’autore del servizio incriminato.

“Serve che il giudice-poliziotto Matteo Viviani vada a stanarlo – si legge in un passaggio pubblicato dalla stessa Lucarelli contro il servizio del programma Mediaset – un po’ come il Dexter della serie americana che fa a pezzi con la motosega i criminali che se la sono scampata con la giustizia. Il servizio è agghiacciante. Viviani compie l’agguato: insegue questo signore per le stradine di Forlimpopoli, l3mila abitanti, senza uno straccio di pietà per il contesto. Roberto infatti, quando viene assalito dalle telecamere, sta spingendo la sua anziana madre in carrozzina”.

LUDMILLA RADCHENKO VS SELVAGGIA LUCARELLI: “FINALMENTE QUALCUNO PARLA DI TE”

Oggi è giunta la risposta di Ludmilla Radchenko, storica compagna proprio di Matteo Viviani, che ha difeso l’inviato de Le Iene, scrivendo così su Instagram: “Cara @selvaggialucarelli, non vedevi l’ora di rovesciare una secchiata di M su mio marito vero? Ecco, è arrivata la tua occasione, il tuo momento, finalmente qualcuno parla di te! Tanto è questo il tuo pane, tu VIVI di questo, altrimenti il tuo “personaggio squallido” non avrebbe nessun senso. Ma veramente, chi sei, tu? Buah”.

Quindi la compagna di Matteo Viviani ha rincarato la dose: “Matteo Viviani è uno che si batte per la giustizia, alza il cu*o e VA a fare gli indagini, si impegna a salvare le PERSONE, vite in difficoltà (vi ricordate tutti Alice, Marica, Camilla , Natan), fa beneficenza, spende il suo TEMPO personale per dargli il supporto. Lui è l’uomo più corretto e affidabile di questa terra. Poi nessuno loda il “bene” e tanti tremano dalla voglia di puntare il dito quando qualcosa va storto”. Poi conclude la sua replica a Selvaggia Lucarelli scrivendo: “Blu whale? Ci sei andata in fondo oltre a stare a casa affondata nelle tue cattiveria e veleno ☠, digitando i tasti? Tu, che sei la “regina della Tv- spazzatura”, cosa hai fatto veramente di buono per questo mondo oltre a sparare la me*da. Perché se non lo facessi saresti INUTILE oltre a DISOCCUPATA. Alla prossima puntata”.

