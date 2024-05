Ludovica di Gresy è la nuova fidanzata di Fedez?/ Lui rompe il silenzio: “Ecco come stanno le cose”

Fedez rompe il silenzio sul presunto flirt con Ludovica di Gresy: come stanno le cose

Da quando è arrivata la conferma della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, i riflettori si sono accesi ancor di più (se possibile) sui due volti noti. Se però di Chiara si parla di possibile svolta lavorativa ed esordio come attrice al cinema, il rapper è finito al centro del gossip per un possibile flirt. Un video che lo vede insieme a Ludovica di Gresy ha fatto il giro del web, diffondendo l’indiscrezione secondo la quale la ragazza potesse essere la sua nuova fidanzata.

Dopo giorni di gossip intenso, Fedez ha deciso di chiarire la situazione. Lo ha fatto durante un’ospitata non programmata alla trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio 24, rispondendo alla domanda diretta dei conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

Fedez smentisce la presunta relazione con Ludovica di Gresy

“Con lei ho riso come un matto, quando hanno parlato di questa cosa. I giornalisti sono i nuovi influencer.” è stata la risposta di Fedez, che ha dunque smentito ogni coinvolgimento di tipo sentimentale con Ludovica di Gresy. Il rapper è single, così come lo è la sua ex moglie, che di recente ha festeggiato i suoi 37 anni senza di lui.

“Questo è un compleanno speciale per me. – ha scritto Chiara in un post – Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. Grazie a tutti coloro che mi inviano il loro amore e sostegno; quando pochi cercano di ferire, la vostra gentilezza mi ispira mentre inizio questo nuovo capitolo della mia vita.”











