Ludovica e Beatrice Valli di Uomini e Donne incinte: svelati i nomi dei figli?/ La gaffe della mamma

Le sorelle Beatrice e Ludovica Valli, come da loro stesse annunciato, sono nuovamente incinte. Per Ludovica si tratta del secondo figlio dopo la nascita della piccola Anastasia, mentre Beatrice aspetta il suo quarto figlio dopo Alessandro – avuto da una precedente relazione – e Bianca e Azzurra avuta da Marco Fantini, suo marito. Ludovica aspetta un maschietto mentre per Beatrice è in arrivo la terza femminuccia, nessuna delle due ha però al momento annunciato il nome scelto per il bebè in arrivo.

A svelarlo per errore potrebbe però essere stata Sandra Malavasi, la mamma delle sorelle Valli. Come mostrato da Amedeo Venza su Instagram, la donna nelle ultime ore ha postato sul suo profilo Instagram una foto di due palloncini – uno azzurro e uno rosa – che portano impressi due nome, uno da maschietto, l’altro da femminuccia.

La mamma di Beatrice e Ludovica Valli posta i due nomi che (forse) sono dei bebè in arrivo

La foto postata dalla mamma di Ludovica e Beatrice Valli su Instagram mostra due tipici palloncini da festa con due nomi che potrebbero essere proprio quelli dei bebè in arrivo. Ma di quali nomi si tratta? Il nome maschile, e quindi quello che Ludovica Valli avrebbe scelto per suo figlio, sarebbe Nicolò; quello femminile, che dunque Beatrice avrebbe invece scelto per sua figlia, è Chiara. Un nome quest’ultimo che andrebbe bene ad abbinarsi a quelli delle sorelline Azzurra e Bianca, rimanendo sul tema; indizio che ci porta a credere che la mamma delle sorelle Valli abbia davvero commesso una gaffe rivelando in anteprima i nomi dei bebè in arrivo.

