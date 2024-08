Come tantissime influencer, anche Ludovica Valli porta il suo contributo in tema di accettazione del corpo, una delle sfide più difficili per una donna, soprattutto se in gravidanza. Anche se l’ex tronista di Uomini e Donne porta con fierezza un corpo scolpito dagli allenamenti quotidiani, anche su di lei si mostrano i normalissimi inestetismi della cellulite di chi è incinta. Ludovica Valli, però, non li ha nascosti ma ha pubblicato una foto in cui si vede bene la sua gamba segnata dalla cosiddetta “buccia d’arancia”.

Sui social ha scritto: “Ritenzione da gravida, non ti temo, anzi, me ne frego proprio assai”, un manifesto dedicato a tutte le sue follower che in un momento così delicato come quello della gravidanza non possono far altro che sentirsi comprese. Incinta del terzo figlio dopo la piccola Anastasia e il secondogenito Otto, Ludovica Valli è felicemente innamorata del suo Gianmaria, con il quale si divide tra Milano e Ibiza, dove ha una seconda casa. Di certo è cambiata tantissimo dopo il percorso a Uomini e Donne, dating show che le ha permesso di volare alto e diventare oltre che imprenditrice, anche influencer di successo.

Da ragazza ribelle a madre attenta, non passa giorno che Ludovica Valli, sorella di Beatrice Valli e Eleonora, non posti le foto dei suoi “cuccioli”, esaltandone ogni piccola conquista. “I miei figli mi hanno insegnato l’amor proprio”, aveva dichiarato: “amarsi dentro di sé, non solo fuori e accettarsi come si è”. Ludovica Valli è solita mandare messaggi di accettazione e non ha mai paura di mostrarsi in ogni sua imperfezione, come il viso pieno di acne, la pelle impura o in questo caso, la cellulite.

Oltretutto, a chi della sua community si lamenta di ciò, risponde per le rime, senza remore. In più, ormai manca poco alla nascita della sua terza bimba, della quale non si sa ancora il nome. Ludovica Valli e Gianmaria di Gregorio, imprenditore nel settore eventi, aspettano con ansia di abbracciare la neonata, dopo la splendida esperienza con Anastasia Ludovica e Otto Edoardo. Effettivamente, nessuno si aspettava che di lì a poco dalla nascita del secondogenito avrebbe avuto subito un altro figlio, ma del resto, ha sempre dichiarato di amare le famiglie numerose.