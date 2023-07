Ludovica Frasca e Adam Sigal si sono lasciati?/ “Al capolinea dopo meno di un anno…”

Ludovica Frasca, i rumor sulla possibile rottura con Adam Sigal

Quando si dice: “Chiusa una porta si apre un portone”. Ecco, non sempre è proprio così. Uno degli ultimi rumor di cronaca rosa – riferito a Ludovica Frasca – racconta di come sia nuovamente alle prese con una possibile rottura. A riportare l’indiscrezione è la pagina instagram The Pipol Gossip che racconta come la storia d’amore tra l’ex velina e Adam Sigal sia ad un passo dai titoli di coda. Con il celebre regista la relazione era iniziata da poco meno di un anno e le cose, fino a qualche tempo fa, sembravano andare anche piuttosto bene.

Ludovica Frasca era già reduce – come racconta la pagina Instagram – da un’altra delusione sentimentale. L’ex velina aveva annunciato la nuova relazione con Adam Sigal poco dopo la fine dell’amore con Frank Faricy. La delusione vissuta con quest’ultimo sembrava dunque poter essere dissipata e assorbita aprendo le braccia al nuovo amore. Eppure, secondo The Pipol Gossip, la storia con il regista de “Daydreamer” e “Chariot” sarebbe indirizzata verso il tramonto dopo meno di un anno.

Ludovica Frasca, lo sfogo dello scorso anno dopo la separazione da Frank Faricy

Chiaramente, le ultime notizie su Ludovica Frasca – ex velina – con riferimento alla relazione con Adam Sigal restano ancora nell’ambito dei rumor in attesa di conferma. Non è detto che quanto emerso negli ultimi giorni sia attinente alla realtà, almeno finché non saranno i diretti interessati a confermare o smentire. Sta di fatto che non sarebbe di certo un epilogo felice per la showgirl nel caso in cui le voci dovessero rivelarsi vere. Già lo scorso mese di agosto aveva raccontato con dolore la separazione da Frank Faricy con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram.

“Non sono stati mesi facili per me, ci sono cose che non si possono raccontare facilmente. Molte cose ti fanno crescere, ho capito che bisogna sempre fidarsi del proprio istinto, quello che il vostro cuore e stomaco vi dice…”. Queste le parole di Ludovica Frasca – riportate da Fanpage – e riferite alla sofferta rottura con Frank Faricy dello scorso anno. L’augurio per la donna è che le sue sofferenze d’amore non si rinnovino anche con Adam Sigal e che le voci sulla possibile fine del rapporto si rivelino non veritiere.











