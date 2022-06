Ludovica Pagani ed El Shaarawy sono tornati insieme?/ Gli indizi social scatenano…

Ritorno di fiamma tra Ludovica Pagani ed El Shaarawy?

Cosa sta accadendo tra Ludovica Pagani ed El Shaarawy? La bellissima influencer e il calciatore sono tornati davvero insieme? A scatenare i rumors sono alcuni dettagli riportati da Alessandro Rosica. L’esperto di gossip, sulla sua pagina Instagram Investigatore Social, ha svelato la presenza di Ludovica ed El Shaarawy a Mykonos, meta sempre molto gettonata da vip e calciatori. Oltre a condividere Mykonos, pare che l’influencer e il calciatore abbiano trascorso anche qualche giorno ad Ibiza.

Tra i due, dunque, è tornato l’amore? Come riporta il portale Gossip e Tv, qualche giorno fa, parlando della propria vita privata, la Pagani aveva ammesso che stava affrontando un periodo complicato e di essere molto concentrata sul lavoro. Nonostante tutto, avrà deciso di dare una seconda possibilità alla storia con El Shaarawy che, in realtà, non è mai stata ufficializzata?

Ludovica Pagani ed El Shaarawy: le voci di crisi

Lo scorso settembre, a parlare della presunta crisi che aveva investito il rapporto tra Ludovica Pagani ed El Shaarawy era stato il settimanale Chi. “E’ finita la storia d’amore tra il calciatore Stephan El Shaarawy e la blogger Ludovica Pagani. Da quando la Roma è allenata da Mourinho, il ‘faraone’ pensa solo al calcio e spera di ritrovare la Nazionale di Roberto Mancini”, scriveva il magazine diretto da alfonso Signorini.

Sarà cambiato qualcosa nel corso degli ultimi mesi? Prima di tornare ad allenarsi, El Shaarawy avrà deciso di sistemare le sue questioni di cuore chiarendo il suo rapporto con la Pagani? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.

