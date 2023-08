Ludovica Valli: “Amo essere mamma, ma so che avrei bisogno del mio tempo”/ L’ex Uomini e Donne si racconta…

Ludovica Valli e la riflessione sulla maternità

Giovanissima e mamma di due bambini, Ludovica Valli si è lasciata andare ad una riflessione sulla maternità sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne vive da tempo una bellissima storia d’amore con Gianmaria Di Gregorio con cui ha formato una famiglia prima con la nascita di Anastasia che ha compiuto due anni lo scorso marzo e poi con quella di Otto Edoardo, nato pochi mesi fa. Con due bambini piccoli, Ludovica Valli che, per il lavoro del compagno trascorre tutta l’estate a Ibiza, ha la giornata pienissima occupandosi da sola dei bambini a cui dedica tutto il suo tempo.

Come mostra sui social, Ludovica si allena quando i bambini dormono per non togliere loro del tempo o quando può lasciarli al compagno. Innamorata dei suoi piccoli, la più piccola delle sorelle Valli spiega ai fan cosa sia per lei la maternità.

Le parole di Ludovica Valli

“Piccola riflessione alla fine di una giornata molto lunga. La verità è che anche se sono distrutta (la mia faccia parla praticamente), ci devo pensare io ai miei figli. Io voglio lavarli (ultimamente lavo prima Otto Edoardo nella vaschetta e poi Bebe con me nella doccia), io voglio vestirli (dopo la doccia vesto e preparo entrambi per la nanna), io voglio farli mangiare, io voglio metterli a letto (e guai se mi si toglie sia con uno sia con l’altro una di queste cose)”. Con queste parole, Ludovica Valli, attraverso una serie di Instagram Stories, racconta la sua giornata insieme ai suoi bambini.

“Amo essere la vostra mamma, amo come mi fate sentire, amo tutto ciò che mi permettete di essere insieme a voi, so che avrei bisogno anche del mio ‘tempo’ e del mio ‘spazio’. Nonostante a volte sia davvero dura, giuro che vivrei solo di voi”, ha proseguito. “Io sto bene solo così, con voi. Crescerete, e credo che di tempo per me ne avrò fin troppo dopo, quindi oggi mi godo ogni singolo momento al vostro fianco. Siete i miei migliori amici”, conclude.

