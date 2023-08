Ludovica Valli choc: “Ho sindrome dell’ovaio policistico”/ “Quando scoprii la malattia mi dissero che…”

Ludovica Valli racconta le difficoltà della maternità e la convivenza con la sindrome dell’ovaio policistico

Ludovica Valli, mamma di Anastasia, nata nel 2021, e di Otto Edoardo, nato lo scorso 9 febbraio, ha raccontato su Instagram le difficoltà riscontrate prima e durante la maternità. In un lungo sfogo, l’ex tronista di Uomini e Donne, come riportato dal portale Mediaset Infinity, ha raccontato di soffrire della sindrome dell’ovaio policistico da molti anni ormai, problema a causa del quale il ginecologo che la visitò le annunciò che avrebbe avuto grandi difficoltà ad avere un figlio.

“Il nostro percorso, tutto quello che ci è successo prima di avere Anastasia e poi – caso ha voluto – anche prima di avere Otto Edoardo, è così personale, che lo terrò per sempre privato. Non me la sentirò mai di raccontarlo”, ha esordito Ludovica sui social. Tuttavia ha spiegato: “Ci sono successe cose dovute a questo problema che ho io, cose non belle. Vi ho detto proprio una piccolissima parte di quello che abbiamo passato”.

Ludovica Valli: “Il ginecologo mi disse che non avrei potuto avere figli”

L’influencer ha dunque ricordato quando, in adolescenza, è arrivata la diagnosi: “Mi ricordo che quando avevo 16-17 anni e mi hanno diagnosticato la sindrome dell’ovaio policistico, il ginecologo mi disse: ‘Con questo ovaio farà fatica ad avere figli, forse non riuscirà ad averne nemmeno uno’. Me lo ricordo come se fosse oggi. Invece ho due bellissimi bambini“.

A tutte le donne che hanno vissuto o vivono una situazione simile e sperano di diventare mamma, Ludovica Valli ha infine lanciato un messaggio di incoraggiamento: “Ci vuole tanta pazienza, fiducia e non bisogna mai perdere la speranza. Perché veramente nel momento in cui uno dice ‘ora basta, non ci penso più, tanto non succederà mai’, è lì che fai il test e lo vedi positivo”.

