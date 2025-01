Il compleanno di Beatrice Valli ha visto esattamente trenta candeline spegnersi: un traguardo senza dubbio speciale che può essere ricco di ironia, con gli amici che dicono che ormai si è entrati nella vecchiaia, e chi invece crede che siano solo l’anticamera verso anni ancora più rigogliosi. All’influencer non manca nulla dato che ha una grande famiglia e un marito, Marco Fantini, che la ama da quando i loro occhi si sono incrociati la prima volta.

Beatrice Valli ha compiuto 30 anni e vista l’occasione sua sorella Eleonora le ha organizzato una festa a sorpresa, che è poi stata documentata su Instagram con una dedica alla se stessa bambina che non ha mai smesso di credere nell’amore e nella famiglia. E proprio a proposito della famiglia al suo compleanno c’è stata un’assenza che ha fatto rumore: sua sorella Ludovica Valli. Perché era assente? Perché si trovava a Dubai con la sua famiglia. Soltanto in una recente intervista Ludovica ha confessato di non avere un rapporto stretto con lei nonostante abbiano un rapporto pacifico.

Beatrice Valli, la dedica di Marco Fantini: “Abbiamo costruito un mondo tutto nostro”

Beatrice Valli ha festeggiato senza sua sorella Ludovica perché si trovava a Dubai, ma assieme a lei c’erano la sorella Eleonora e ovviamente suo marito Marco Fantini. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e da allora non si sono più lasciati fino ad arrivare a coronare la loro storia d’amore con i proverbiali fiori d’arancio. Per l’occasione le ha voluto dedicare un post sul suo profilo Instagram: “Insieme abbiamo costruito un mondo tutto nostro. L’amore ha reso possibile i nostri sogni”.

Marco Fantini e la sua Beatrice hanno tre figlie: Bianca, Azzurra e Matilda Luce. Ma a loro si deve aggiungere anche Alessandro che Beatrice ha avuto con una precedente relazione (e si pensava che fosse incinta del quinto figlio). Marco ha concluso così il suo post romantico per l’adorata moglie che ha compiuto 30 anni: “Oggi vedo ciò che siamo diventati ovvero una famiglia e un porto sicuro”. E pensare che sua moglie Beatrice ha confessato sui social che quest’anno non aveva voglia di festeggiare il suo compleanno perché aveva intenzione di liberarsi di tutto quello che non la arricchisce dal punto di vista spirituale. Resta il fatto che il compleanno a sorpresa l’ha resa felice e le ha dimostrato ancora una volta che le persone che ha al suo fianco sono quelle giuste. D’altronde la famiglia e l’amicizia sono le vere cose che contano a questo mondo.