Ludovica Valli furiosa per il bodyshaming alla figlia “grassoccia”/ “Mi vergognerei”

Uomini e donne, Ludovica Valli furiosa per il bodyshaming alla figlia Anastasia: cosa è accaduto alle nozze di Beatrice Valli e Marco Fantina

Negli ultimi giorni diversi volti noti al pubblico dei format tv dedicati all’amore, quali Uomini e donne e Temptation island, sono convolate a nozze. Dopo i matrimoni di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, ex Temptation, e Isabella Ricci e Fabio Mantovani , è la volta di Beatrice Valli e Marco Fantini come la seconda una coppia nata a U&D. Nel giorno della celebrazione delle nozze di Beatrice e Marco tenutesi a un evento magico organizzato a Capri, tuttavia, qualcosa è andato storto per la sorella di Beatrice, Ludovica Valli. O almeno questo è stando a quanto trapelato dalle ultime Instagram stories condivise da Ludovica con il popolo del web. L’ex tronista di Uomini e donne, in seguito alla pubblicazione tra le storie su Instagram di alcune immagini esclusive delle nozze di Beatrice, ha ricevuto tra gli altri commenti quello piuttosto pungente giunto da parte di un utente, che ha dato della “grassoccia” alla figlia Anastasia di 1 anno.

Com’era prevedibile che accadesse, Ludovica ha reso il tutto pubblico, intenta a stigmatizzare il commento “incriminato” come un atto di bodyshaming gratuito compiuto a mezzo social e ai danni di una bambina, sua figlia.

Il botta e risposta al veleno con protagonista Ludovica Valli

«Come mai è così grassoccia? Mangia troppo, mettetela un po’ a dieta povera bimba» è il commento che ha scatenato la contestazione di Ludovica, che prontamente ha replicato tra le Instagram stories condividendo la chat contenente il messaggio che l’ha irritata: «Ma che problemi hai di preciso tu? Se mia figlia fosse sovrappeso e/o avesse qualche problema di salute non ti preoccupare che prenderei provvedimenti. Sono sua madre, voglio il suo bene, non il suo male». Di tutta risposta, poi, l’utente ha tentato di discolparsi a suon di: «Ma non era una critica». Ma Ludovica Valli non ha perdonato chi ha criticato la figlia, sull’aspetto: «Tralasciando quello che alcune persone hanno il coraggio di scrivere, che schifo solo pensarle questa addirittura le scrive, vabbè. Io mi vergognerei».

