Luì e Sofì fidanzati?/ La coppia di Me contro te in crisi oppure…

Luì e Sofì sono fidanzati oppure no? Chi segue da anni le vicende dei Me contro Te sa bene che i due fanno coppia fissa non solo nel lavoro (e ne video che fanno impazzire milioni di bambini e ragazzi) ma anche nella vita di tutti i giorni. Luigi Calagna e Sofia Scalia, sono questi i loro veri nomi, stanno insieme da quando si sono conosciuti, ovvero il lontano 2012 quando hanno avuto di incontrarsi grazie al cugino di Sofì complice il fatto che i due sono nati e cresciuti a Partinico, un piccolo paesino vicino a Palermo. La loro famiglia allargata prevede anche due “bambini” a quattro zampe ovvero i loro due chihuahua di nome Kira e Ray. Cosa diranno oggi della loro vita quando avranno modo di raccontarsi nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo?

Luì e Sofì fidanzati? La coppia di Me contro te ospite a Verissimo oggi per parlare d’amore..

Nei mesi scorsi anche Luì e Sofì sono stati travolti dal gossip e i ragazzi che da sempre seguono i Me contro Te hanno subito travolto la coppia di messaggi e di domande su questa presunta crisi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, i due si sarebbero lasciarsi dopo otto anni insieme ma senza rinunciare alla loro coppia “televisiva”. I rumors sono poi stati smentiti dai diretti interessati che hanno rassicurato i follower su Instagram chiarendo che la loroa relazione procede a gonfie vele ed è più solida che mai. I due convivono a Milano ormai da tempo nonostante la loro giovane età e tutto procede bene anche se sono molto concentrati sul lavoro di youtuber e influencer. Le uniche parole che i fan hanno letto in quelle settimane è: “Ciao ragazzi, ci avete detto che circola una voce che ci siamo lasciati… e no, non ci siamo lasciati”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA