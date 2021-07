Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, è nato il loro figlio/ Ecco Emanuele Silvio

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono diventati genitori. E’ nato nella giornata di ieri il primo figlio del più piccolo di casa Berlusconi, il tredicesimo nipote dell’ex presidente del consiglio, attuale leader di Forza Italia. A darne notizia, come si legge sul portale Gossip e Tv, è stato Whoopsee, che ha comunicato anche il nome del nascituro nonché il suo sesso. Il fiocco è azzurro, di conseguenza nonno Silvio potrà proseguire la sua eredità con un nuovo “Berlusconi”, e il nome scelto è stato Emanuele Silvio, in onore proprio dell’ex Premier.

Gelmini/ "Green pass è una scelta di libertà. Giustizia? Temo le proposte di Conte"

Una splendida storia d’amore quella fra Luigi e Federica, con i due che si sono conosciuti una decina di anni fa, prima di convolare a nozze l’anno scorso, in piena pandemia, un matrimonio intimo presso la basilica di Sant’Ambrogio a Milano. I due si erano incontrati ai tempi dell’università, presso la prestigiosa Bocconi di Milano, dove lui frequentava economia mentre lei giurisprudenza, e dopo essersi piaciuti sono diventati una coppia fissa fino appunto agli ultimi due grandi step, le nozze e l’arrivo di un bel bebè.

Matteo Renzi/ "Pd sbaglia a seguire M5s sulla giustizia. Siena? Ok sostegno a Letta"

LUIGI BERLUSCONI E FEDERICA FUMAGALLI È NATO IL FIGLIO: L’ULTIMA FOTO IN SARDEGNA

L’ultima volta che Federica era stata vista in pubblico è stato circa un mese fa, quando la Fumagalli aveva mostrato un bel pancione in Sardegna, a Porto Rotondo, classica meta estiva da decenni della famiglia Berlusconi. Un’ultima vacanza da futuri genitori assieme anche al resto del gruppo, leggasi Barbara Berlusconi, anche lei in dolce attesa (del quinto figlio), e le due avevano condiviso su Instagram un bello scatto con i loro pancioni, con tanto di didascalia “Le pance crescono”, a conferma di quanto il rapporto fra di loro sia ottimo.

Ministro Bianchi: “A settembre scuola in presenza”/ “A breve 2/3 di alunni vaccinati”

Luigi Berlusconi e Federica si erano conosciuti in un locale di Milano, durante una serata fra amici. Entrambi sono realizzati dal punto di vista professionale, con la neo mamma, 31 anni, che lavora con la MB Projects nel campo della comunicazione, mentre Luigi opera nel campo della finanza dal 2014, ed è l’attuale presidente della holding Italia Quattordicesima, la cosiddetta “cassaforte” della famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA