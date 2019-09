Luigi Berlusconi fidanzato con Federica Fumagalli/ Figlio di Silvio: “Umile e…”

Luigi Berlusconi è uno dei tre figlio nati dal matrimonio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario che ha deciso di seguire le orme di famiglia tenendosi, però, a distanza dalle luci della ribalta. Classe 1988, lavora come imprenditore, ha una piccola quota in Finivestm, investe in startup ed esattamente come il fratello Piersilvio, in coppia da anni con Silvia Toffanin, ha una vita sentimentale stabile. Luigi Berlusconi, infatti, è fidanzato con Federica Fumagalli che, esattamente come il compagno, ha studiato all’Università Bocconi di Milano. Lavora come pierre nei locali più importanti del capoluogo lombardo e, secondo alcuni rumors, come riporta il portale Dilei, dopo una lunga gavetta, starebbe per mettersi in proprio. Riservati e schivi, nonostante stiano insieme da tanto tempo, non hanno mai alimentato il gossip anche se, tempo fa, Luigi Berlusconi ha fatto un’eccezione concedendo qualche foto al settimanale Chi insieme alla fidanzata.

LUIGI BERLUSCONI E FEDERICA FUMAGALLI: PRESTO NOZZE E FIGLI?

Belli, intelligenti e con una brillante carriera davant, Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli non hanno ancora deciso di compiere il grande passo. La coppia, infatti, non ha figli e, a tal proposito, Silvio Berlusconi, in un’intervista, ha dichiarato: “C’è Luigi che ancora deve dare vita a dei figli – aveva detto l’ex premier -. Con i suoi maschietti spero di avere la possibilità di fare una squadra di calcio in casa”. Padre orgoglioso dell’uomo che Luigi è riuscito a diventare sia umanamente che professionalmente nonostante il cognome ingombrante, parlando di lui, l’ex premier, in un’intervista, dichiarò: “Luigi è l’ultimo dei miei figli, ha il nome del mio papà. E’ intelligente, umile, rispettoso e si fa voler bene dalla gente che incontra”. Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, dunque, possono godere dell’appoggio delle famiglie. La coppia annuncerà cosù il grande passo?

