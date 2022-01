Luigi Borghese, ex marito Barbara Bouchet/ “Gli sono stata vicino fino alla fine”

Nonostante siano arrivati alla separazione, sancita nel 2006, Luigi Borghese e Barbara Bouchet sono stati la dimostrazione di come sia possibile mantenere non solo rapporti civili, ma anche stima e affetto quando si decide di prendere strade diverse. Una scelta che i due hanno fatto certamente per tutelare i loro figli, ma anche perché sono stati in grado di mettere da parte rancori e recriminazioni che possono esserci quando si arriva alla rottura.

Ad annunciare la separazione era stata proprio l’attrice, che aveva sottolineato che l’amore tra i due era finito da tempo. Nel momento in cui i due ragazzi erano però abbastanza grandi (il maggiore è lo chef Alessandro Borghese) per prendere coscienza della situazione e soffrirne il meno possibile, i due coniugi hanno fatto una scelta che fino ad allora avevano solo rimandato.

Luigi Borghese e il rapporto con la ex Barbara Bouchet: la fiducia anche dopo l’addio

Pur essendo già separati, la Bouchet non ha lasciato solo l’ex marito nemmeno nell’ultima fase della sua vita L’uomo si è spento a causa di una grave malattia, ma lei ha fatto il possibile per sostenerlo: “Gli sono rimasta vicino fino alla fine – ha raccontato a Serena Bortone, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ a fine 2020 -. L’ho curato in tutte le sue varie malattie, purtroppo. Ci siamo separati, non vivevamo più insieme, ma gli sono rimasta vicino”.

L’attrice con una nota di rimpianto non può non sottolineare comunque come fosse forte l’amore che li ha uniti: “Non credo ci sarà mai un amore come quello. Adesso sono nella fase di avere un compagno, una persona che ti sta vicino e che condivide i pensieri. C’è già questo compagno, ma la mia vita privata resta privata”-



