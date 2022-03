Luigi Bruno, fidanzato Andrea Delogu/ Lei: “è molto più giovane di me”

Luigi Bruno è il fidanzato di Andrea Delogu, la conduttrice radio-televisiva. I due si stanno conoscendo come confermato dalla rossa della tv! Dopo una serie di tira e molla è arrivata la conferma ufficiale da parte della conduttrice ospite del programma “Verissimo” di Silvia Toffanin. “Adesso sto conoscendo una persona molto più giovane di me. È una persona che vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia. Ho 40 anni, ma la mia vita non è finita. Ho conosciuto questo ragazzo, fa il modello. Ha 23 anni. Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume. Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà” – ha rivelato la Delogu.

E’ finito quindi il periodo di singletudine di cui aveva parlato la conduttrice: “l’amore attualmente? Diciamo che sono single. Basto a me stessa. In un anno e mezzo da sola, sono uscita con due o tre persone”.

Andrea Delogu e Luigi Bruno sono una coppia. Dopo le foto dei due pizzicati insieme lo scorso settembre e pubblicate dal settimanale Diva e Donna, la ex moglie di Francesco Montanari ha confermato la sua nuova storia d’amore. Dopo un lungo periodo da single, Andrea ha ritrovato il sorriso accanto al modello seguito dalla Elite Model Management di Milano. “Ho avuto degli incontri e adesso sto frequentando una persona più giovane di me, che vuole conoscermi. Lui fa il modello, ha 23 anni, è divertente…” – ha rivelato Andrea che è molto felice accanto al giovanissimo modello Luigi.

Su di lui si conosce davvero poco. E’ un affascinante modello dai colori scuri, alto 185 centimetri. Per il resto non è dato sapere di più se non che è riuscito a far breccia nel cuore della conduttrice!

