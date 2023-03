Luigi Bruno, fidanzato Andrea Delogu/ “Lui è più giovane di me, ma io sono in forma”

Luigi Bruno e Andrea Delogu: il primo incontro

Luigi Bruno è il fidanzato di Andrea Delogu: dall’incontro sui social al grande amore. Per la conduttrice radiotelevisiva è tempo di un nuovo amore dopo la fine del matrimonio con Francesco Montanari, il “Libanese” della serie Romanzo criminale. I due fanno coppia da più di un anno, anche se da poco sono usciti allo scoperto confermando ed ufficializzando la loro relazione. Luigi è un modello di 23 anni, mentre la conduttrice ne ha 40. Nonostante la differenza d’età, i due sono molto complici e affiatati. A raccontare come si sono conosciuti è stata proprio la Delogu dalle pagine di Vanity Fair: “lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo? Sono andata a vedere il suo account e c’è questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me”.

Oriana sbotta al GF Vip: "Scoccata da Nikita!"/ "Lancia colpi bassi e sminuisce le altre ragazze"

A maggio 2022 la coppia ha pubblicato una foto insieme in occasione del 40esimo compleanno della Delogu con tanto di dedica d’auguri “Auguri baby”. Una foto che ha confermato il loro amore.

Chi è Luigi Bruno, il fidanzato di Andrea Delogu

Ma chi è Luigi Bruno, il fidanzato di Andrea Delogu? A rivelare qualche dettaglio in più sul 23enne modello è stata proprio la conduttrice radiotelevisiva negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin. “Ha 23 anni e fa il modello. Vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Sì, è sensibilmente più giovane. Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà” – ha detto la Delogu che successivamente l’ha presentato anche sui social.

GF Vip: gli ex concorrenti dividono i social/ Dalle frecciatine ai rimorsi di Donadei

“Oggi voglio solo dire grazie a questo ragazzo qui, che da più di un anno è rimasto fermo e saldo in un turbinio di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza. L’uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di far restare” ha scritto la conduttrice che parlando proprio del compagno aveva detto: “attualmente sto conoscendo una persona più giovane di me, è un modello e ha 23 anni. È una persona che al momento vuole conoscermi, non mi chiede subito di andare a convivere, di costruire una famiglia. Non voglio correre. Alcuni giornali hanno scritto che lui è sensibilmente più giovane di me; è vero, ma io sono in forma”.

Antonella Fiordelisi, lite con i genitori?/ Una foto con Donnamaria svela la verità

© RIPRODUZIONE RISERVATA