Stefano De Martino/ Video, verità scottanti sulla storia con Belen Rodriguez?

Pubblicità

Stefano De Martino potrebbe essere ad un passo dal rivelare scottanti verità sui suoi affari di cuore. Se lo augurano le fan: da quando è emersa la crisi con l‘ex moglie Belen Rodriguez, i giornali di gossip non fanno che parlare d’altro. Oggi, 14 giugno 2020, Stefano De Martino sarà ospite di Domenica In per parlare del ritorno di Made in Sud. Siamo certi però che la padrona di casa cercherà in tutti i modi di dirottare il discorso verso la tangera argentina. Intanto l’ex ballerino di Amici si è già concesso una piccola vacanza fatta di tramonti, mare e barca. L’occhio attento delle ammiratrici però si è diretto verso uno dei commenti presenti al di sotto: una donna ha chiesto a Stefano di smetterla di mandarle dei messaggi subliminali. “Il mare, il silenzio, il dondolio delle onde. Ti ho già detto che sono impegnata Stefano”, ha scritto l’attrice Valeria Graci, “per favore non mettiamoci nei casini sennò poi deve lavorare troppo”. Si tratta ovviamente solo di uno scherzo, visto che lo stesso De Martino ha commentato con un’emoji sorridente fino alle lacrime e un cuoricino nero. Clicca qui per guardare il video di Stefano De Martino e leggere i commenti.

Pubblicità

Stefano De Martino, di nuovo in crisi con Belen?

Stefano De Martino non ha mai amato il gossip, ma di sicuro aveva previsto quale polverone si sarebbe alzato quando si sono diffuse le voci sulla sua rottura con Belen Rodriguez. E’ stato il settimanale Chi a parlare per primo delle nubi presenti nel cielo dei due ex coniugi e a sottolineare che la crisi in atto sarebbe più forte delle precedenti. Il motivo della frattura fra Stefano e Belen? Le ipotesi non mancano e alcune fonti hanno persino riferito al settimanale Oggi che in realtà la crisi sarebbe scoppiata ben prima della quarantena, ovvero nel mese di gennaio. E la causa dell’allontanamento sarebbe invece da ricondurre all’abitudine di Stefano di volare di fiore in fiore e a concedersi delle presunte avventure. Un dettaglio dell’ex ballerino di Amici mai emerso fino a questo momento. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”, si è limitato a dire De Martino a Sorrisi. Chi è a caccia di scoop quindi rimarrà presto a bocca asciutta, a meno che la Rodriguez non decida di cambiare le carte in tavola e dare la sua versione dei fatti su quanto sta accadendo.

Video, la battuta della Graci

Visualizza questo post su Instagram 🌗 Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: 10 Giu 2020 alle ore 12:24 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA