Luigi Di Biagio: “Inter Roma? Ecco chi farà la differenza”/ “Sarà sempre la mia gara”

Luigi Di Biagio, è stato intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista di Inter Roma, fatalmente partita speciale per l’ex centrocampista: “Inter Roma sarà sempre la mia gara. Sarò a San Siro e sarà un tuffo al cuore. Sarò sempre legato ai due club e ai loro tifosi“. Appesi gli scarpini al chiodo ha iniziato la sua carriera di allenatore. Il suo nome è legato maggiormente alla selezione degli ‘Azzurrini’ avendola allenata dal 2013 al 2019 dopo due anni passati con l’Under 20 sempre azzurra. Carriera da giocatore, invece, che lo ha visto vestire le maglie di Lazio, Monza, Foggia, Brescia, Ascoli ma soprattutto le prestigiose maglie di Roma e Inter. Le due squadre, questa settimana, più precisamente sabato alle ore 18:00 allo stadio San Siro, si affronteranno in un match valevole per il campionato di Serie A. Quattro stagioni alla Roma ed altrettante all’Inter: perno di entrambe le zone mediane del campo.

Una gara importante non solo per l’ex giocatore ma anche per le due squadre visto il momento non favorevole; lo stesso ‘Gigi’ Di Biagio ammette il momento non ottimale: “Sarà molto delicata per entrambi, pur essendo a inizio stagione: nessuno può permettersi di perdere viste le difficoltà dell’ultimo periodo”, dice l’ex Inter e Roma che poi si sofferma su entrambe le rose: “Inter? Non è più la squadra che lo scorso anno per mesi ha fatto vedere il miglior calcio della A. Serve la scintilla perché la rosa è di qualità così come l’allenatore. Ha tutto per andare nella corsa verso il titolo”. Dopo l’Inter, è il turno della Roma per Di Biagio: “La Roma è una squadra strana, lo scorso anno non ha fatto un buonissimo calcio però è cresciuta molto nella personalità”.

Di Biagio su Zaniolo: “Nicolò ha capito la responsabilità”

Con Luigi Di Biagio sulla panchina degli azzurrini, Nicolò Zaniolo è sceso in campo 8 volte senza trovare la via del gol. Di Biagio, conosce bene Zaniolo e nel corso della sua intervista ha parlato proprio del gioiello della Roma: “Questo è l’anno della consacrazione? La speranza è quella: per la Roma, per l’Italia, per lui stesso. Ha capito la responsabilità che ha in questa città e l’importanza che ha come simbolo per i tifosi”, dice Di Biagio che poi si esprime anche su Paulo Dybala: “Paulo è un argentino, ha bisogno di passione e calore e Roma ti fa appassionare ed emozionare. Basta vedere la sua faccia il giorno della presentazione: era esterrefatto, meravigliato. Roma è adatta per lui: è felice, ha voglia di divertire e divertirsi. Ha tecnica sopraffina che gli permette di fare la differenza”.

Dopo aver espresso il suo pensiero su Dybala e Zaniolo, per Luigi Di Biagio, è il tempo dei pronostici sulla partita che andrà di scena allo stadio San Siro di Milano, tra Inter e Roma valevole per l’ottava di campionato di Serie A. L’ex tecnico della Spal ha dichiarato: “Che partita mi aspetto? Mi aspetto che l’Inter partirà forte, gioca in casa e ha voglia di riscattarsi. Ma occhio alla Roma, che quando parte sorniona poi alla prima occasione ti castiga. La differenza la fanno i grandi giocatori: Lautaro e Dybala si candidano a finire in copertina“, conclude l’ex giocatore e doppio ex della sfida.











