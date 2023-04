Luigi Favoloso attacca gli ex concorrenti del GF Vip 7 “senza serate e impegni”/ L’affondo…

Il Grande Fratello Vip 7 è finito da circa tre settimane e quest’anno, a differenza delle edizioni precedenti, i tre finalisti, tra cui la vincitrice Nikita Pelizon, non sono stati invitati a Verissimo per la consueta intervista post reality. Continua così il provvedimento dell’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi per ripulire Canale Cinque da esempi di bullismo e volgarità.

Micol Incorvaia, il web l'accusa “Tavassi? Sembra che a te non frega nulla”/ La replica piccata...

Luigi Favoloso, concorrente del GF 15, ha voluto esprimere un giudizio sul futuro lavorativo dei concorrenti appena usciti. Il compagno di Elena Morali, è andato a spulciare i loro profili Instagram e ha scoperto che nessuno di loro era impegnato lavorativamente nel week end appena trascorso in serate e inaugurazioni.

Giaele De Donà e Brad raggiungono Oriana Marzoli e Daniele a Madrid?/ Annuncio social

L’attacco di Luigi Favoloso agli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2023

Luigi Favoloso è rimasto molto sorpreso dalle serate trascorse dagli ex concorrenti a meno di un mese dalla loro uscita dalla Casa più spiata d’Italia. “Ho guardato per curiosità le storie dei ragazzi appena usciti dal Grande Fratello. Ieri era venerdì, qualcuno ha passato la serata al cinema, altri in casa. Io quando ho fatto in GF nel 2018 il primo venerdì sera senza lavoro l’ho fatto a fine 2019, un anno e mezzo dopo. Forse quei fandom di coppia ottenuti fondendo i nomi dei personaggi, o storpiandoli, in realtà sono una ca*ata sopravvalutata. Si pensa che il pubblico sia tutto come quei 500 invasati che lanciano hashtag e fanno le collette per gli aerei”, ha attaccato l’ex gieffino.

GF Vip, reunion tra Antonella, Donnamaria e Matteo Diamante/ Scatenati in discoteca

Quello di Luigi Favoloso è stato comunque un attacco abbastanza duro e mirato. Sono, infatti, ben tre le coppie formatesi quest’anno, che hanno ricevuto decine di aerei: Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi; Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Nonostante la grande presenza social dei loro fan, secondo Luigi, non ci sarebbe lo stesso riscontro fuori, considerando la differenza di mole di lavoro rispetto a quella ottenuta da lui e dai gieffini dei “tempi d’oro”.

La partecipazione di Luigi Favoloso al GF 15 e gli ultimi amori: da Nina Moric a Elena Morali

Luigi Favoloso partecipò al Grande Fratello 15 nell’edizione del 2018, reality show condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. L’ex concorrente aveva 30 anni quando fece il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, era un modello, digital manager e imprenditore. Era noto per avere una relazione sentimentale con Nina Moric e non passò inosservato per il suo carattere nel loft di Cinecittà. Nel corso della sua avventura nel programma targato Mediaset si era avvicinato a Patrizia Bonetti. Nina Moric notò quel feeling e per tale motivazione mise fine alla loro storia d’amore dopo quattro anni.

Luigi Mario Favoloso restò al Grande Fratello quasi un mese. Fu espulso dopo 29 giorni trascorsi nella casa a causa di una frase sessista contro Selvaggia Lucarelli incisa sulla sua maglietta. Dopo la partecipazione al GF 15 finì sotto i riflettori non solo per la rottura con Nina Moric e il turbolento rapporto che ne è derivato, ma anche per la sua presunta scomparsa. È poi tornato al centro del gossip per via della sua storia d’amore con Elena Morali, in più occasioni sono stati ospitati insieme dalla d’Urso. Luigi Favoloso continua anche a svolgere il suo lavoro di imprenditore nel settore della moda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA